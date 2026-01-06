Si viajar al extranjero fue uno de tus propósitos de Año Nuevo, debes saber que, para cumplir ese objetivo, uno de los elementos que no pueden faltar es el pasaporte mexicano, documento esencial para salir del país.

Ya sea que lo tramites por primera vez o lo renueves, en 2026 tendrás que pagar más por él, pues su costo incrementó.

¿Cuál era el costo anterior del pasaporte mexicano?

En las redes sociales y/o página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se informa las tarifas actualizadas para la expedición del pasaporte mexicano, las cuales se incrementan –generalmente– cada año.

Foto: Unsplash

En 2025, los precios fueron los siguientes:

Pasaporte con vigencia de 1 año: $885 pesos.

Pasaporte con vigencia de 3 años: $1,730 pesos.

Pasaporte con vigencia de 6 años: $2,350 pesos.

Pasaporte con vigencia de 10 años: $4,120 pesos.

Toma en cuenta que los mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas en Canadá pueden obtener el pasaporte con el 50% de descuento y el de vigencia por 1 año es exclusivo para menores de 3 años.

¿Qué documentos se necesitan para obtener el pasaporte mexicano?

Para quienes tramiten el pasaporte mexicano por primera vez, será necesario presentar un documento que acredite la nacionalidad mexicana (acta de nacimiento, certificado o declaratoria de nacionalidad, carta de naturalización, etc.) y una identificación oficial vigente (credencial para votar, matrícula consular, licencia de conducir, etc.).

En caso de renovación, además de lo anterior es indispensable presentar el pasaporte vencido.

Foto: SRE

Si lo extraviaste o te lo robaron, se debe levantar un acta ante la autoridad del país donde te encuentres o llenar el formato que proporciona la oficina consular, así como llevar los documentos como si fuera un trámite de primera vez.

¿Cómo hacer una cita para tramitar el pasaporte mexicano?

Hay 2 formas para obtener una cita. La primera es haciendo una llamada telefónica al número (55) 8932 4827, disponible todos los días de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

La segunda es en el sitio web oficial de citas de la SRE (citas.sre.gob.mx), en la que te debes registrar con tus datos personales. Después, te mostrará los horarios y fechas en las delegaciones de la dependencia.

¿Cuál es el costo del pasaporte mexicano en 2026?

De acuerdo con la página oficial de la SRE, desde el 1 de enero de 2026 el costo del pasaporte mexicano quedó así:

Pasaporte con vigencia de 1 año: $920 pesos.

Pasaporte con vigencia de 3 años: $1,795 pesos.

Pasaporte con vigencia de 6 años: $2,440 pesos.

Pasaporte con vigencia de 10 años: $4,280 pesos.

En comparación con las tarifas del año pasado, tuvieron un aumento de $35, $65, $90 y $160 pesos respectivamente.

