Comienza un nuevo año y una de las primeras preguntas que las personas se hacen es ¿qué puentes vacacionales habrá? En México, este dato se puede saber revisando los días feriados y el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Desde ya te advertimos que este año contará con un día de asueto extra por la inauguración del Mundial 2026.

Si quieres ir planeando tus próximos viajes, sigue leyendo.

Los días feriados son aquellos otorgados por la LFT para el descanso y disfrute de los trabajadores. Foto: Pixabay

¿Cuáles son los días de descanso para trabajadores este 2026?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en 2026 habrá 7 días de descanso obligatorio para las y los trabajadores; algunos de ellos se recorrerán al lunes para formar puentes largos, así que puedes aprovecharlos para planear una salida:

Jueves 1 de enero por Año Nuevo.

Lunes 2 de febrero en conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución.

Lunes 16 de marzo por el natalicio de Benito Juárez.

Viernes 1 de mayo por el Día del Trabajo.

Miércoles 16 de septiembre por el Aniversario de la Independencia.

Lunes 16 de noviembre por la Revolución Mexicana.

Viernes 25 de diciembre por Navidad.

Si te piden trabajar en uno de estos días feriados, tendrás derecho a recibir tu salario base más el doble del mismo.

Los estudiantes descansarán los mismos días feriados que los trabajadores. Foto: Pixabay

¿Cuáles son los días de descanso para estudiantes este 2026?

Además de los descansos oficiales, el calendario escolar de la SEP contempla otros días de descanso para estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, así como para docentes y personal administrativo.

Para empezar, las vacaciones de invierno terminarán el próximo martes 6 de enero de 2026, pero las clases se reanudarán hasta el lunes 12.

De ahí, el siguiente periodo de descanso prolongado será la Semana Santa, programada del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril del año en curso.

Al finalizar este ciclo lectivo, comenzarán las vacaciones de verano, específicamente el miércoles 15 de julio de 2026.

De momento, no se tiene la fecha de término de dicho periodo, pues la SEP publicará su nuevo calendario a principios del mes de agosto.

¡Esos no serán todos los descansos! Los estudiantes tendrán suspensión de clases en los mismos días feriados para trabajadores, además de los últimos viernes de cada mes con motivo del Consejo Técnico Escolar y ciertas fechas conmemorativas como el Día de Muertos.

¿Qué día de descanso se suma este 2026?

El 2026 contará con un descanso extra, aunque sólo se ha oficializado en la Ciudad de México. Se trata del jueves 11 de junio, declarado como "feriado local" por la inauguración del Mundial de Futbol 2026.

Nuevo León y Jalisco (las otras 2 sedes mexicanas) aún no ha informado si otorgarán esta fecha como asueto.

Trabajar en un día feriado oficial implica el pago del salario base más el doble del mismo. Foto: Pexels

