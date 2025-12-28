¿Cuánto cuesta la entrada al Jardín Escultórico en Xilitla?

En el pueblo mágico de Xilitla, en la Huasteca Potosina, el arte surrealista se funde con la exuberante naturaleza en el Jardín Escultórico Edward James, un conjunto arquitectónico que, gracias a sus llamativas formas, se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la región.

De estilo surrealista e integrado al entorno, es un espacio fotogénico y uno de los lugares que no te puedes perder. Te contamos cómo es y cuánto cuesta la entrada.

¿Dónde está el Jardín Escultórico Edward James?

El Jardín Escultórico Edward James, también conocido como el 'jardín surrealista', se encuentra en el pueblo mágico de Xilitla, San Luis Potosí.

Desde la plaza principal son unos 10 minutos en auto. Desde Ciudad Valles es 1 hora y media; de Tampico 3 horas y 20 minutos; de San Luis Potosí 4 horas y 40 minutos y de la CDMX son 7 horas y media, aproximadamente.

Fotos: Jardín Escultórico Edward James

¿Qué hay en el Jardín Escultórico Edward James en Xilitla?

En 1962, el artista y mecenas escocés Edward James comenzó a construir el ‘jardín surrealista’ inmerso en un paisaje selvático, junto a cascadas y pozas naturales nutridas por el río Santa María.

Al morir, en 1984, cesaron las obras, hasta que en 1991 se decidió abrir al público este museo onírico al aire libre.

Foto: Dirección de Turismo Municipal de Xilitla

El terreno se extiende por 37 hectáreas, en su mayoría dedicadas a la conservación ecológica, ya que solo 9 de ellas pertenecen propiamente al jardín escultórico.

En él, hay más de 28 esculturas y estructuras surrealistas que se integran al paisaje natural.

Algunas de las más fotografiadas son el Palacio de Bambú, el Corral del Venado, El Cinematógrafo y el Puente Flor de Lis.

Foto: Jardín Escultórico Edward James

Su diseño evoca al sinsentido con puertas que no conducen a ninguna parte, flores enormes, laberintos de concreto cubiertos parcialmente de musgo, arcos de inspiración gótica y escaleras ‘al cielo’ con influencia simbólica del Shangri-La (el paraíso ficticio donde abunda la paz, la felicidad y longevidad en las montañas del Tibet).

¿Cuánto cuesta la entrada al Jardín Escultórico en Xilitla?

Para entrar al Jardín Escultórico Edward James en el pueblo mágico de Xilitla hay dos de tipos de entrada.

Si la adquieres vía web, el costo es de $170 pesos por adulto y $115 para niños de 6 a 12 años y adultos mayores.

Si es en la taquilla, sube a $180 y $120, respectivamente.

Foto: Jardín Escultórico Edward James

En cualquier caso, el día de la visita es obligatorio abonar $30 pesos extras por persona para el guía en español o $60 en inglés.

Abre de miércoles a lunes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. El último acceso es a las 4:00 p.m.

laspozasxilitla.org.mx

