Cuando se habla de cenotes, la mente suele viajar al Caribe mexicano; sin embargo, en el noreste del país se encuentra una de las maravillas naturales más sorprendentes de México.

En el estado de Tamaulipas se encuentra El Zacatón, un cenote que no solo destaca por su tamaño, sino por ser considerado el más profundo del mundo, atrayendo la atención de científicos, exploradores y amantes de la naturaleza de todo el planeta.

Su historia geológica, su ecosistema extremo y los misterios que aún esconde lo convierten en una joya natural sin comparación.

El Zacatón, en Tamaulipas, es considerado el cenote más profundo del mundo y una de las maravillas naturales más impresionantes de México. Foto: Gobierno del Estado de Tamaulipas

¿Cómo es el cenote más grande de México?

El Zacatón ha sido reconocido a nivel internacional por superar los 339 metros de profundidad, una cifra que lo coloca por encima de cualquier otro cenote conocido.

A diferencia de los cenotes tradicionales formados por el colapso de roca caliza, este coloso natural surgió gracias a una compleja interacción entre actividad volcánica y la disolución de piedra caliza por aguas subterráneas ácidas.

El resultado es una cavidad casi perfectamente cilíndrica, con paredes verticales que se pierden en la oscuridad absoluta, convirtiéndolo en un verdadero abismo natural.

¿Cómo se ha medido El Zacatón?

Medir y explorar la profundidad de El Zacatón ha requerido tecnología de vanguardia. Científicos han utilizado ecosondas, buzos técnicos altamente especializados y vehículos sumergibles autónomos capaces de operar a grandes profundidades.

Estos robots submarinos han permitido mapear el fondo, analizar la temperatura, la presión y la composición del agua sin poner en riesgo vidas humanas.

Gracias a estas expediciones, El Zacatón se ha convertido en un laboratorio natural para el estudio de sistemas acuáticos subterráneos y robótica aplicada a la exploración científica.

¿Cómo es el ecosistema en El Zacatón?

Las aguas de El Zacatón mantienen una temperatura promedio cercana a los 30 °C, producto de su sistema geotérmico.

En este entorno sin luz solar prosperan microorganismos extremófilos, que se caracterizan por ser capaces de sobrevivir en condiciones extremas y que ofrecen pistas sobre la posibilidad de vida en ambientes hostiles, incluso fuera de la Tierra.

En la superficie, uno de sus rasgos más llamativos son las islas flotantes de zacate, formaciones vegetales que se desplazan lentamente con el viento y las corrientes internas, dando nombre y carácter al cenote.

Sus aguas termales y su origen geotérmico lo convierten en un sitio de gran interés científico y geológico. Foto: Gobierno del Estado de Tamaulipas

¿Dónde se encuentra El Zacatón y cómo llegar?

El Cenote El Zacatón se localiza en el municipio de Aldama, en Tamaulipas, en el ejido El Nacimiento, una zona rodeada de selva baja y vegetación de zacate flotante que da nombre a este sitio natural.

Se encuentra a unos 30 minutos de la cabecera municipal de Aldama y aproximadamente a 14 kilómetros de la carretera Aldama–Soto la Marina y una hora y media de Tampico.

El acceso final se realiza por camino de terracería, por lo que se recomienda contratar un servicio turístico local.

Desde Ciudad Victoria el trayecto es de alrededor de 2 horas y media.

¿Cómo visitar El Zacatón?

Debido a su profundidad extrema y a las condiciones especiales del sitio, la visita a El Zacatón se realiza a través de operadores turísticos especializados.

Siendo uno de los más conocidos Zacatón Sinkhole Adventure, agencia local de ecoturismo que organiza recorridos guiados por el sistema de pozas y cavernas de Aldama.

Uno de sus paquetes más populares forma parte de la llamada Ruta Pozas y Cavernas de Aldama, una experiencia de 5 a 6 horas que incluye transporte desde la plaza principal de Aldama, además de guías locales certificados, equipo de seguridad completo, kayak y fotografías digitales.

El costo del recorrido va desde los $450 pesos por persona en modalidad grupal, o $550 pesos por persona en servicio privado.

Durante el tour se visitan varios puntos emblemáticos, como La Pilita, Poza Azufrada, Poza Verde, El Zacatón, El Caracol y el río El Salto.

El tour es pet friendly y está pensado para familias, parejas y grupos que buscan contacto directo con la naturaleza, siempre bajo medidas de seguridad y conservación ambiental.

Las islas flotantes de zacate que se mueven sobre la superficie del agua son una de las postales más singulares de este cenote. Foto: Gobierno del Estado de Tamaulipas

El Zacatón no solo ostenta un título mundial, también representa un sitio de enorme valor científico, ecológico y natural.

