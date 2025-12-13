¿Qué tal te caería un viaje exprés a un bosque con cabañas y su propia villa navideña? Esta llamativa postal es una realidad en Wander Cabins Villa Alpina, un complejo de hospedaje no muy lejos de la CDMX.

¿Dónde están las cabañas navideñas?

Las cabañas navideñas de Wander Cabins Villa Alpina están en el Estado de México, entre los municipios de Lerma y Huixquilucan, en medio de un bosque secreto.

Foto: Wander Cabins

Desde la CDMX se hace poco más de una hora en auto (aunque depende del tráfico).

¿Cómo son las cabañas navideñas en el Edomex?

El complejo Villa Alpina es el más nuevo de Wander Cabins, pues abrió sus puertas hace un año.

Desde su inauguración, sus cabañas más atractivas son 5 y fueron diseñadas por el arquitecto mexicano Michel Rojkind.

Son de madera laminada y tienen forma de cápsula, con ventanales panorámicos, cama queen size, baño privado, cocineta equipada, sillas y mesa de picnic exterior.

Foto: Wander Cabins

También hay 10 cabañas en forma oval, diseño del estudio mexicano de arquitectura OiOiOi.

Están construidas completamente de madera. y ofrecen Tienen cocineta equipada, baño privado con una parte del techo de cristal, cama queen, pared retráctil con vista a la naturaleza y una ventana circular.

Desde hace algunos días se convirtieron en cabañas navideñas, pues todas se adornaron con guirnaldas, foquitos de colores, un árbol de Navidad, cojines y pies de cama temáticos.

Foto: Wander Cabins

Al exterior hay una auténtica villa navideña, ya que los rústicos senderos y troncos de los árboles se iluminaron. Es todo un set de fotografía.

La iluminación y decoración especial estará hasta el 5 de enero.

¿Qué hacer en las cabañas navideñas en el Edomex?

Foto: Wander Cabins

Los huéspedes pueden solicitar un picnic o desayuno en la cabaña, encender una fogata para asar s’mores o un asado.

Para los más aventureros, hay oportunidad de andar en bicicleta por el bosque, hacer hiking para todos los niveles, dar un paseo a caballo, solicitar terapias de sound healing en la naturaleza, masajes y faciales.

Foto: Wander Cabins

Durante la temporada de Navidad, te recomendamos las experiencias de cine bajo las estrellas y el jacuzzi al aire libre, ya que ambos espacios también han sido decorados con motivos navideños.

¿Cuánto cuesta hospedarse en las cabañas navideñas de Edomex?

Las tarifas por noche para dos personas en las cabañas navideñas Wander Cabins Villa Alpina varían dependiendo de los días que elijas hospedarte, aunque van desde los $2,580 pesos por noche.

Foto: Wander Cabins

En el caso de las actividades, van desde los $150 hasta los $5,300 pesos.

El lugar exacto de esta propiedad se revela al momento de reservar.

Más información en la página web: wandercabins.mx

