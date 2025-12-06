Entre casitas y callejones de estilo medieval, disfruta de la Navidad en Val’Quirico, el ‘pueblo toscano’ en Tlaxcala, donde ya se anunciaron shows temáticos, iluminación especial y varias experiencias más.

¿Dónde está Val’Quirico?

Val’Quirico está en Tlaxcala, muy cerca de los límites con Puebla.

Foto: Val’Quirico

Nombrado como el primer ‘Reino de México’ (programa de la Secretaría de Turismo federal), se encuentra en el kilómetro 2 de la carretera a Xoxtla, municipio de Santa Isabel Tetlatlahuca.

Desde la ciudad de Tlaxcala son aproximadamente 40 minutos; de Puebla menos de una hora y desde la CDMX son 2 horas y media.

¿Qué actividades navideñas hay en Val’Quirico?

Al igual que en la temporada de Día de Muertos, durante Navidad, sus callejones, andadores y fachadas de piedra (inspiradas en el pueblo italiano San Quirico d'Orcia) están decorados con motivos de temporada.

Foto: Val’Quirico

En el Zócalo se instaló un árbol monumental que se ilumina todas las noches y por todo el complejo hay presentaciones de artes circenses, títeres y villancicos en vivo.

Las plazuelas de Val’Quirico se convirtieron en escenario del ‘Show de los Guardianes’, una puesta en escena con personajes navideños fantásticos, inspirados en antiguas mitologías europeas.

Además, la Universidad del Fabbro cuenta con un par de espectáculos inmersivos de la compañía Teatro Ciego:

‘Los Fantasmas de Scrooge’ (inspirada en la novela A Christmas Carol de Charles Dickens).

‘El Cuarto Rey Mago’ (que relata la conmovedora historia de Artabán, personaje del cuento The Other Wise Man de Henry van Dyke).

Los restaurantes Luna Sulmare, Ronzino, La Catrina del Zócalo, Ruta de los Vinos, Mesón de los Reyes, Salomé y La Encomienda organizarán cenas de Año Nuevo la noche del 31 de diciembre.

Foto: Val’Quirico

Esta experiencia en Val’Quirico se complementará con presentaciones del Circo Ollin, música en vivo del Cuarteto Nova, Circo Ollin, Jazzatlan Big Band, Mr. Groove, Golden’s Proyect y DJ BillyBoy y pirotecnia.

¿Hasta cuándo terminará la temporada navideña en Val’Quirico?

La encendida del árbol monumental el pasado 30 de noviembre marcó el inicio de la temporada navideña en Val’Quirico, la cual terminará el 12 de enero de 2026.

Sin embargo, de acuerdo con la cartelera oficial, las experiencias de temporada arrancarán el viernes 5 de diciembre y se celebrarán únicamente los fines de semana.

Foto: Val’Quirico

El ‘Show de los Guardianes’ terminará el 25 de diciembre y tendrá funciones a las 6:45 p.m., 7:45 p.m. y 8:45 p.m.

La obra ‘Los Fantasmas de Scrooge’ estará disponible hasta el 25 de diciembre y ‘El Cuarto Rey Mago’ se presentará hasta el 12 de enero. En ambos casos hay horarios a las 4:00 p.m, 5:00 p.m., 6:00 p.m., 7:00 p.m., 8:05 p.m. y 9:05 p.m.

Las artes circenses, villancicos y títeres se efectuarán en diversos horarios hasta el 12 de enero.

¿Cuánto cuestan las experiencias navideñas de Val’Quirico?

La entrada a Val’Quirico es gratuita, así como prácticamente todas las experiencias navideñas, salvo las funciones de Teatro Ciego, que tienen un costo de recuperación de $80 pesos por persona.

En el caso de la cena de Año Nuevo, las tarifas varían en cada restaurante.

Para más información, visita la página oficial de Val’Quirico.

