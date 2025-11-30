Poco a poco nos acercamos al invierno y la temporada de frío, uno de los mejores momentos para escapar de la ciudad y disfrutar de la experiencia de pasar la noche en una cabaña inmersa en la naturaleza.

La Sierra Norte de Puebla es una de las regiones ideales para ello y en esta ocasión te proponemos las cabañas de la Hacienda Apulco, muy cerca de varios pueblos mágicos.

¿Dónde están las cabañas de Hacienda Apulco?

Las cabañas de Hacienda Apulco están al fondo del pequeño valle de Apulco, en plena Sierra Norte de Puebla, justo a un costado del paso del río Tecolutla y en un entorno boscoso.

Foto: Hostal Hacienda Apulco

Se encuentran a las afueras del municipio de Zacapoaxtla, a unos 20 minutos en auto de la plaza principal.

Cerca hay pueblos mágicos como Cuetzalan (a 40 minutos), Tlatlauquitepec y Teziutlán (a 1 hora y 10 minutos) y Tetela (1 hora y media).

Desde la ciudad de Puebla son 2 horas y media y desde la CDMX son 4 horas, aproximadamente.

¿Cómo son las cabañas de Hacienda Apulco?

El casco original de la Hacienda Apulco fue construido en el siglo XVIII, aunque su auge se dio a inicios del siglo XIX, cuando funcionó como una fábrica de aguardiente.

Foto: Hostal Hacienda Apulco

La propiedad actual se extiende por más de 130 hectáreas compuestas de bosques tupidos, el paso del río Tecolutla, senderos rústicos, un par de cascadas y 26 cabañas de diferentes dimensiones, capacidades y características.

Hechas con piedra, madera y techos de teja, las hay para 2, 3, 4, 6, 8 y hasta 10 huéspedes. La mayoría cuenta con cafetera, frigobar, baño privado y tv satelital, aunque hay algunas que están equipadas con chimeneas (interiores o exteriores), terraza panorámica y asador.

Las cabañas se distribuyen en distintos puntos de la Hacienda Apulco, ofreciendo vistas diferentes. Existen en amplias planicies rodeadas de árboles o cerca de un pequeño lago.

Foto: Hostal Hacienda Apulco

La mejor es el Mirador, al borde de un pequeño cañón y con vistas directas a una cascada.

¿Qué hacer en las cabañas de Hacienda Apulco?

Por su ubicación, las cabañas de Hacienda Apulco ofrecen actividades en la naturaleza, entre las que está el senderismo en el bosque y el acceso a las cascadas La Olla y La Gloria, de 40 y 35 metros de altura, respectivamente.

En ambos casos hay miradores muy bonitos. Las caminatas pueden durar hasta hora y media, aunque no implican un gran esfuerzo físico.

Foto: Hostal Hacienda Apulco

También se puede conocer el río, subir a una lancha en un pequeño lago, darse un chapuzón en la piscina, armar fogatas nocturnas, andar en bicicleta de montaña, pasear a caballo y practicar tiro con arco.

Para quienes busquen relajación, Hacienda Apulco cuenta con un par de temazcales. Uno es para un máximo de 3 personas y el otro para 9 ocupantes. También brindan masajes relajantes y terapéuticos.

Foto: Hostal Hacienda Apulco

A la hora de comer, el complejo de cabañas tiene la Fonda Margarita, con desayunos y especialidades típicas de la región. Además hay cortes de carne, mariscos, postres, bebidas (con y sin alcohol), sopas, cremas y ensaladas.

¿Cuánto cuesta una noche en las cabañas de Hacienda Apulco?

El precio por noche, por cabaña, depende de la que elijas. Las tarifas de Hacienda Apulco en Puebla van desde los $1,560 hasta los $7,700 pesos. Incluye una actividad (acceso a cascada iluminada, fogata con malvaviscos o media hora de remo en el lago).

Foto: Hostal Hacienda Apulco

Las demás experiencias van desde los $60 hasta los $1,500 pesos por persona.

Más información al WhatsApp: (222) 711 5150 o en la página web: apulco.mx

