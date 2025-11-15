A unas dos horas de Ciudad de México se encuentra Valle de Bravo, un pueblo mágico del Estado de México, ubicado en medio de una región boscosa.

No solo es una bonita localidad de calles empedradas y casitas coloniales a orillas de un lago artificial. También es un destino muy visitado por sus vuelos en parapente y actividades acuáticas; por sus centros de bienestar y spas. Además, han proliferado muy buenos restaurantes y hoteles boutique con su propio concepto.

Te recomendamos planear una visita de varios durante la temporada invernal, cuando están abiertos al público los santuarios de la mariposa monarca. Hay dos relativamente cerca del pueblo mágico: Piedra Herrada y Ejido El Capulín.

Para empezar, hay que reservar hotel. Si te gustan los alojamientos que son destinos en sí mismos, toma en cuenta alguna de nuestras propuestas.

Rodavento

A 20 minutos en auto del centro de Valle de Bravo, Hotel Rodavento se oculta, con su propio lago, en un bosque de pinos. Es una opción que combina actividades de aventura y cabañas de lujo.

Son 46 suites de diseño contemporáneo sobre plataformas elevadas. Tienen terrazas, baño privado (algunas con tina francesa) y chimenea.

Foto: Rodavento

En la propiedad, también se construyeron nueve tiendas estilo safari en lo alto de un cerro, con todas las comodidades y con una de las mejores panorámicas del lugar.

El restaurante La Cocina de Rodavento, un espacio elegante de metal y cristal, regala bonitas vistas al lago privado. Su cocina se especializa en platillos al horno de leña.

Hay buena variedad de actividades a elegir dentro y fuera del hotel: tirolesa, muros de escalar, rappel en paredes de roca natural, kayak o stand up paddle, tiro con arco, rutas de bicicleta de montaña, pesca y un kid’s club con actividades en la naturaleza, talleres y juegos.

Tarifas desde $6,400 pesos por noche para dos personas.

Sitio web: hotelrodavento.com

El Lugar Del Que Te Hablé

En el corazón de Avándaro, a unos 20 minutos del centro de Valle de Bravo, este hotel boutique es exclusivo para adultos y un espacio idóneo para experiencias románticas.

Madera, concreto, cristal y piedra fueron los materiales utilizados en su arquitectura contemporánea, con espacio para 12 suites de lujo. Sus techos con vigas de madera les otorga una atmósfera acogedora. Todas cuentan con terrazas privadas y detalles artesanales en sus interiores minimalistas.

Foto: El Lugar Del Que Te Hablé

Dispone de alberca, rooftop, spa, restaurante de cocina farm to table, un cocktail & wine bar, una gran cava de vinos y tienda con artesanías elaboradas por artistas locales.

El concepto del hospedaje se enfoca en la relajación y desconexión, por lo que no hay más actividades en el hotel, aunque trabajan con proveedores externos que organizan vuelos en parapente o avioneta, esquí acuático, clases de stand up paddle, rutas en vehículos todoterreno y ciclismo de montaña.

Tarifas desde $8,400 pesos por noche para dos personas.

Sitio web: ellugardelquetehable.com

Hotel Santa Rosa

En las laderas del Monte Alto, a unos 10 minutos del centro del pueblo mágico, el Hotel Santa Rosa otorga una vista panorámica del lago y las montañas, una postal que atrae principalmente a parejas.

También de estilo contemporáneo, sus 84 habitaciones y suites están orientadas hacia la icónica presa, con terraza privada y bañera para relajarse.

Foto: Hotel Santa Rosa

Las áreas comunes incluyen alberca y jacuzzi con camastros, spa y una terraza-restaurante de platillos locales e internacionales.

El hotel trabaja con touroperadoras que ofrecen vuelos en parapente, expediciones en cuatrimotos o rzr, ala delta y paseos en lancha.

Tarifas desde $2,000 pesos por noche para dos personas.

Sitio web: hotelsantarosa.org

Botaniq Hotel Boutique

Entre Avándaro y Valle de Bravo (a unos 15 minutos del centro), en las faldas de un cerro y a pocos metros del lago, Botaniq es un pequeño hotel boutique alojado en una gran casona cuyo estilo reinterpreta la arquitectura típica de la región con toques modernos.

Son 11 habitaciones de interiores sobrios, con chimenea, desayunador, sillones de descanso, balcones privados con columpios, tinas y vistas a la alberca común o al lago.

Foto: Botaniq Hotel Boutique

La cocina del restaurante Terra recrea la gastronomía tradicional con toques modernos. También hay una alberca y un pequeño spa.

Su menú de actividades dispone de cabalgatas, paseos en lancha rápida, kayak o paddle board en el lago y recorridos en rzr por el bosque.

Tarifas desde $2,790 pesos por persona.

Sitio web: botaniqhotel.com

El Santuario

Se localiza a orillas del extremo norte de la presa y a unos 30 minutos desde el centro de Valle de Bravo. El Santuario se construyó en una montaña ‘mágica’. Es un hotel de lujo donde todos los detalles están inspirados en el budismo zen y cosmogonías antiguas, enfatizando un estilo de vida de bienestar.

Las 134 suites de lujo, cada una con su propia piscina, se agrupan en un edificio circular. Tienen acabados en ónix y mármol, chimenea y terraza. En la propiedad, los huéspedes pasean entre jardines, ojos de agua, estructuras caleidoscópicas, esculturas, mapas simbólicos y laberintos.

Foto: El Santuario

Cuenta con dos restaurantes, temazcal con jacuzzi, instalaciones de arte, salas de descanso, piscinas panorámicas y miradores.

Su programa holístico incluye sesiones de yoga, talleres espirituales, rituales ancestrales, sesiones de pintura y meditaciones. También puedes reservar vuelos en parapente, paseos en vehículos todoterreno, navegación en el lago (en yate, lancha o velero), canotaje, senderismo y rappel.

Tarifas desde $4,082 pesos por noche para dos personas.

Sitio web: elsantuario.com

Loto Azul

Fundado por el maestro tántrico Harish Johari, el hotel boutique se encuentra en el Cerro de Otumba (a 13 minutos del centro del pueblo mágico), en un entorno boscoso. Su arquitectura, decoración y concepto están inspirado en el feng-shui.

Por todo el hotel hay estatuas y arte referente a Buda, áreas verdes con árboles frutales y de ornato, además de las 40 habitaciones estilo cabaña: de madera, adobe y piedra, con vistas a los jardines o al lago.

Foto: Hotel Loto Azul

Cuenta con alberca, restaurante de especialidades internacionales, cafetería, temazcal, jacuzzi al aire libre y fogateros.

No ofrecen actividades más allá del menú de experiencias de su spa con tratamientos faciales, masajes, sauna, vapor y terapias alternativas.

Tarifas desde $2,402 pesos por noche para dos personas.

Sitio web: lotoazulhotel.com

Único Avándaro

También en el corazón de Avándaro (a 20 minutos del centro de Valle de Bravo), este hotel boutique mezcla el estilo contemporáneo y el de una finca típica, en un ambiente campestre, ideal para parejas o familias.

Sus 24 habitaciones cuentan con todas las comodidades, algunas con terrazas equipadas con tinas y otras con ventanales.

Foto: Único Avándaro

Tiene alberca, un restaurante de gastronomía internacional, gimnasio, spa, temazcal, ludoteca y fogateros.

Es posible solicitar actividades como vuelos en parapente, paseos en bote por el lago o recorridos en vehículos todoterreno.

Tarifas desde $5,736 pesos por persona.

Sitio web: unicoavandaro.com

