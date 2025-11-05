Hace pocos días, la lista The World's 50 Best Hotels publicó su ranking 2025, en el que 800 expertos en el sector votaron y eligieron a los mejores hoteles del mundo, teniendo como ‘ganador’ un lujoso hospedaje en Asia. Te contamos de cuál se trata.

¿Cuál es el mejor hotel del mundo en 2025?

De acuerdo con The World's 50 Best Hotels, el mejor hotel del mundo en 2025 es el Rosewood Hong Kong, parte de la cadena hotelera Rosewood, con más de 35 propiedades en todo el mundo, incluidos 3 en México (Mayakoba, Las Ventanas al Paraíso, San Miguel de Allende y Mandarina).

Fotos: Rosewood Hong Kong

Se trata del hotel insignia de la marca, inaugurado en 2019 en la ciudad sede de la compañía.

¿Dónde está el mejor hotel del mundo en 2025?

Como su nombre lo indica, el mejor hotel del mundo en 2025 se encuentra en la ciudad de Hong Kong, específicamente en el moderno y lujoso distrito de Victoria Dockside, frente al paseo marítimo Tsim Sha Tsui.

La zona está repleta de restaurantes, torres con apartamentos y hoteles de lujo, oficinas y el impresionante centro comercial K11 Musea.

Fotos: Rosewood Hong Kong

El hotel se ubica en la Torre Rosewood, uno de los 10 edificios más altos de Hong Kong.

¿Cómo es el mejor hotel del mundo en 2025?

La lista 2023 de The World’s 50 Best Hotels posicionó al Rosewood Hong Kong en el segundo puesto a nivel mundial, mientras que en la del año pasado, se colocó en tercer lugar.

En 2025 logró conseguir el puesto que le ‘faltaba’ para convertirse en el mejor hotel del mundo.

Foto: Rosewood Hong Kong

Elevándose hasta los 270 metros de altura, el Rosewood Hong Kong ocupa 43 pisos, en los que hay 413 habitaciones y 186 residencias, todas de ultra lujo con un estilo moderno y minimalista.

Cada una ofrece vistas panorámicas de distintos puntos de la ciudad: el Pico Kowloon, la Roca del León, las montañas Sha Tin y/o el puerto de Hong Kong.

Foto: Rosewood Hong Kong

Cualquiera de los cuartos, suites y estudios cuentan con camas king size, decoración de arte contemporáneo, baños de mármol con un par de duchas, bañera y vestidor.

Dependiendo la categoría, hay otras amenidades como terrazas privadas, comedor, mesas de billar, equipo de mayordomos y sala de juegos.

Para comer y beber, el mejor hotel del mundo en 2025 tiene 11 restaurantes y bares, desde opciones como Holt’s Cafe inspirado en la cultura gastronómica local, el salón de té The Butterfly Room, los bares XX (speakeasy con vista al puerto) y Darkside (puesto 17 en la lista de los 50 mejores bares de Asia en 2024), o The Legacy House y Chaat, ambos con una estrella Michelin.

Fotos: Rosewood Hong Kong

Otras amenidades el Rosewood Hong Kong incluyen una infinity pool de 25 metros de largo con panorámicas de la ciudad, el exclusivo y elegante Club Manor con bebidas y gastronomía premium, el Rossano Ferretti Hairspa para el cuidado del cabello y el Asaya Spa, en colaboración con la marca francesa de belleza Guerlain.

¿Cuánto cuesta una noche en el mejor hotel del mundo en 2025?

Las tarifas por noche en el Rosewood Hong Kong, el mejor hotel del mundo en 2025 varían dependiendo de la categoría de habitación y temporada, aunque suelen ir desde los 4,800 dólares de Hong Kong, unos $11,475 pesos mexicanos, aproximadamente.

Para más información, visita la página web oficial del hotel.

