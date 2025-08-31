Corría el año de 1979. La Revolución Islámica –liderada por el ayatolá Rohollah Musavi Jomeiní– se haría del poder en Irán, terminando con el reinado del sha (emperador) Mohammad Reza Pahleví.

Inmediatamente, el último de la dinastía Pahleví y su esposa Farah Pahlavi, buscaron refugio en naciones como Marruecos, Ecuador, Bahamas y México, país donde vivieron un tiempo en un lujoso hotel/hacienda.

¿Cuál es el hotel de México donde vivió el emperador de Irán?

Se trata del Hotel & Spa Hacienda de Cortés, conocida originalmente como San Antonio Atlacomulco y renombrada en honor al conquistador español Hernán Cortés, quien la fundó como una plantación de caña de azúcar en 1530.

La arquitectura es típica de la época colonial: muros de mampostería, un acueducto que transportaba aguas de los manantiales de la Barranca de Chapultepec (Morelos), jardines exuberantes con enormes amates, salones abovedados, arquerías de ladrillo y algunos frescos en las paredes.

Con el tiempo, la propiedad ha sido remodelada y actualmente cuenta con suites de lujo, una alberca climatizada, un restaurante especializado en gastronomía mexicana justo en el casco antiguo de la hacienda y un spa con tratamientos faciales, envolventes y masajes.

Se encuentra en Jiutepec, ciudad que forma parte de la Zona Metropolitana de Cuernavaca, capital de Morelos.

Desde el centro de Cuernavaca son unos 15 minutos en auto, mientras que desde la CDMX son poco más de 2 horas.

¿En qué habitación vivió el emperador de Irán?

La llegada a México del último emperador de Irán fue discreta y, según se cuenta, promovida por presiones de políticos y empresarios estadounidenses como Henry Kissinger y David Rockefeller.

Por ello, se desconoce cuánto tiempo vivió en la Hacienda de Cortés, aunque sí se sabe que se hospedó en la Master Suite, conocida actualmente como la ‘Suite del Sha’.

Se dice que Pahleví eligió Morelos por su clima agradable y porque era un lugar donde podía pasar relativamente desapercibido.

Ocupa unos 60 metros cuadrados y presenta techos de estilo bóveda catalana, ornamentos y muebles alusivos al Medio Oriente, una cama king size con un dosel de herrería, estancia con 3 sofás, desayunador al aire libre con vista a los jardines y un baño con jacuzzi de azulejos.

Como dato curioso: sobre uno de los sillones de la estancia se colocó una foto del último emperador de Irán junto a su esposa.

¿Cuánto cuesta hospedarse en la habitación donde vivió el emperador de Irán?

De acuerdo con la página oficial del Hotel & Spa Hacienda de Cortés, una noche en la habitación donde vivió el último emperador de Irán tiene un costo desde los $7,200 pesos para 2 personas.

Más información en la página web: hotelhaciendadecortes.com.mx

