Imagina esto: una habitación de lujo de estilo barroco con más de 300 años de historia; un restaurante a la orilla de un río y una cascada; uno de los mejores desayunos del mundo y un entorno boscoso. Suena a una experiencia en algún 'tesoro' de Europa, aunque realmente hablamos de un hospedaje en Tlaxcala.

'Tesoros de México' es un programa creado por la Secretaría de Turismo federal que reúne una colección de hoteles y restaurantes con servicios e instalaciones de excelencia. Muchas son auténticas joyas históricas y arquitectónicas.

El estado que, supuestamente no existe, cuenta con tres propiedades inscritas en este programa. Uno de ellos es el hotel boutique Molino de los Reyes, uno de los mejores hospedajes y, al mismo tiempo, uno de los mejores sitios para comer en Tlaxcala.

¿Cómo es el hotel boutique Molino de los Reyes?

La propiedad donde ahora se encuentra el hotel boutique Molino de los Reyes fue construida originalmente en el siglo XVIII como un molino de trigo, y funcionó como tal hasta 1900.

Foto: Molino de los Reyes

Al llegar la época de la Revolución comenzó su decadencia. Fue utilizada como refugio, pero poco a poco se fue deteriorando, hasta que en la década de los 60 fue remodelada y, hace menos de 10 años, se convirtió en un hotel boutique y restaurante.

Su arquitectura y decoración son la de una típica hacienda colonial con paredes y cornisas de piedra, amplios jardines, muebles y puertas talladas, finos detalles de talavera y vigas de madera que cruzan los techos.

Los salones muestran obras de arte contemporáneas, enormes espejos con marcos dorados, pequeñas pinturas de estilo antiguo y se han pintado las paredes de vibrantes tonos azules y rosas.

Foto: Molino de los Reyes

Su arquitectura armoniza con el entorno, en las faldas de una montaña boscosa y a un costado de un arroyo de agua cristalina que nutre una cascada frente al edificio principal.

Cuenta con 8 habitaciones, casi todas para 2 personas, cada una con su propia personalidad. Todas están decoradas con muebles de época (fabricados en el Taller Frausto de la CDMX), acabados de lujo en madera y mosaico y paredes que integran partes de un cerro.

Entre sus diferencias más destacadas es que hay una habitación con tina de hidromasaje, unas completamente alejadas del bullicio y otras con vistas a los jardines o a la cascada, ideal para escuchar el relajante sonido del cauce del agua.

¿Uno de los desayunos más ricos del mundo se sirve en Molino de los Reyes?

Además de descubrir espacios muy instagrameables, el hotel boutique Molino de los Reyes tiene un restaurante de comida regional, especializado en recetas familiares y tradicionales.

Foto: Molino de los Reyes

Es un imperdible a toda hora, especialmente en el desayuno y esto lo garantiza: en 2022 ganó el segundo lugar en el concurso Prix Villegiature Awards, el cual premia a los mejores desayunos de hotel en el mundo.

No hubo un platillo específico elegido, sino todo su menú con delicias elaboradas con ingredientes locales, tales como los tradicionales chilaquiles, enfrijoladas, crepas de huitlacoche, gorditas de maíz azul y huaraches con cecina.

Otras experiencias y servicios de lujo en el hotel boutique Molino de los Reyes

La atención personalizada y el cuidado de los detalles es un sello característico en el hotel boutique Molino de los Reyes, por lo que cada paso dado en sus senderos y jardines es como hacer un calmo viaje al pasado, con algunos tintes modernos.

Además, al llegar, los huéspedes eligen el aroma de sus habitaciones y el tipo de productos de higiene personal que utilizarán durante su estancia.

Si buscas relajación en medio de este idílico lugar, también tienen su propio spa con masajes relajantes, faciales o sesiones de temazcal guiadas por un chamán local.

¿Dónde está el hotel boutique Molino de los Reyes?

El hotel boutique Molino de los Reyes se encuentra en la comunidad de Los Reyes Quiahuixtlán.

Foto: Molino de los Reyes

Desde Tlaxcala son unos 10 minutos en auto; desde Puebla es una hora, aproximadamente, y desde la CDMX son poco más de 2 horas.

¿Cuánto cuesta hospedarse en el hotel boutique Molino de los Reyes?

Las tarifas por noche para 2 personas en el hotel boutique Molino de los Reyes varían dependiendo de la temporada. Van desde los $3,435 pesos.

Incluye desayuno y bebida de vino espumoso de bienvenida.

Foto: Molino de los Reyes

Más información en la página web: molinodelosreyes.com

