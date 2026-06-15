En el marco de la Colecta Nacional 2026, Banco Azteca y Grupo Salinas realizaron la entrega de más de cuatro millones de pesos a la Cruz Roja Mexicana, recursos que contribuirán al fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la organización humanitaria dedicada a ayudar en emergencias y situaciones de vulnerabilidad en todo el país.

La ceremonia fue llevada a cabo el pasado 9 de junio en la sede nacional de la Cruz Roja Mexicana, ubicada en la Colonia Polanco, en la Ciudad de México, donde se reunieron representantes de ambas instituciones, quienes remarcaron su compromiso con las causas sociales de mexicanos y mexicanas.

Banco Azteca y Grupo Salinas realizaron la entrega de más de cuatro millones de pesos a la Cruz Roja Mexicana. Foto: Gabriel Pano

Leer también Desfile de planetas en junio 2026; ¿a qué hora ver el espectáculo astronómico HOY, 12 de junio?

Entre los asistentes, estuvieron presentes Gabriel Saba, vicepresidente nacional de la Cruz Roja Mexicana; Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros; Tonatiuh Rodríguez, director general de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros; Alejandro Muguerza, director nacional de Movilización de Recursos de la Cruz Roja Mexicana; Adriana de la Puente, directora de Responsabilidad Social de Grupo Salinas, y Antonio Domínguez, director de Fundación Azteca.

Durante el evento, los participantes reconocieron la incansable labor que la Cruz Roja Mexicana ha llevado a cabo durante más de un siglo, brindando ayuda humanitaria de forma desinteresada en los momentos más difíciles del país.

Adriana de la Puente recordó su experiencia como voluntaria de la institución y destacó el papel fundamental de quienes colaboran para hacer posible la labor de la organización.

Colecta Nacional 2026. Foto: Gabriel Pano

Por su parte, Antonio Domínguez subrayó que la Cruz Roja representa el ejemplo de una sociedad civil fuerte y reconoció la alianza institucional que, durante años, ha permitido sumar esfuerzos, voluntarios y recursos para ampliar el alcance de la atención humanitaria en el país.

Uno de los momentos destacados del evento fue la entrega simbólica del cheque por parte de Alejandro Valenzuela, quien agradeció el respaldo de Ricardo Salinas Pliego a la iniciativa y destacó la relevancia de contribuir al fortalecimiento de una institución que ha demostrado su compromiso con los mexicanos a lo largo de la historia.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Valenzuela destacó que la confianza y credibilidad que la Cruz Roja Mexicana ha construido durante sus 116 años han sido clave para consolidar el proyecto. También reconoció el esfuerzo de colaboradores, clientes, proveedores y voluntarios que hicieron posible la recaudación de más de cuatro millones de pesos.

“Cuando se necesita ayuda, no hay pueblo más solidario que el mexicano. La Cruz Roja ha demostrado, a lo largo de sus 116 años de existencia, que ha estado presente en los momentos de emergencia”, agregó.

El directivo resaltó el orgullo que representa la participación voluntaria de los colaboradores de Banco Azteca en esta campaña, quienes, aportaron de manera desinteresada para marcar una diferencia en la vida de quienes más lo necesitan, dijo.

116 años de la Cruz Roja Mexicana. Foto: Gabriel Pano

Con esta entrega, Grupo Salinas, Fundación Azteca y Banco Azteca reafirman su compromiso con las causas sociales y el fortalecimiento del vínculo de colaboración con la Cruz Roja Mexicana, institución referente de solidaridad, atención y ayuda humanitaria para millones de mexicanos.

Leer también Banco Azteca realiza la entrega de 50 sillas de ruedas como parte de su compromiso con la movilidad incluyente