En el marco de los 116 años de historia de la Cruz Roja Mexicana, se llevó a cabo la ceremonia de inicio de la Colecta Nacional 2026, así como la inauguración de la ampliación de su Museo Nacional, en un acto protocolario realizado en la Fundación para Ancianos Concepción Béistegui, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La ceremonia reunió a integrantes del Consejo Nacional; a María Alejandra Alegría Arrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, quien asistió en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum; a Juan Francisco Ealy Jr., Vicepresidente Ejecutivo y Director General de EL UNIVERSAL; así como a otros representantes de instituciones gubernamentales y voluntarios.

El evento comenzó con los honores a la bandera y la entonación del Himno Nacional Mexicano, en un ambiente solemne que subrayó el carácter humanitario e institucional de la organización. Posteriormente se presentó el presidium para dar pie a los mensajes oficiales.

En su discurso, Carlos Freaner Figueroa, presidente de la institución, destacó que la colecta representa uno de los principales mecanismos de financiamiento para sostener la operación de ambulancias, hospitales, servicios de urgencias, capacitación de paramédicos y programas comunitarios. Recalcó que la Cruz Roja depende en gran medida de las aportaciones ciudadanas, pues al ser una institución de asistencia privada, brinda atención médica y prehospitalaria las 24 horas, los 365 días del año.

“La Cruz Roja necesita de México y México necesita de la Cruz Roja”, expresó Freaner, y añadió que la institución tiene la capacidad de atender a más de 103 millones de personas en México. En este contexto, destacó que la colecta no es solo una campaña, sino un llamado permanente, ya que “las emergencias no tienen calendario”.

Carlos Freaner Figueroa fue reconocido durante la ceremonia conmemorativa encabezada por la institución. Foto: Héctor Arjona.

Durante la ceremonia, se recordó que a lo largo de sus 116 años, la Cruz Roja ha respondido a emergencias derivadas de accidentes, desastres naturales y contingencias sanitarias, consolidándose como uno de los pilares del sistema de atención de urgencias en México.

Como parte del protocolo, se realizó el donativo inaugural, simbolizando el inicio de la colecta nacional. Este año, además de la icónica alcancía que han usado durante toda su historia, la Cruz Roja incorporó terminales bancarias para facilitar las donaciones electrónicas, ofreciendo una opción más ágil y segura para los ciudadanos.

Un can con chaleco de la Cruz Roja participó en la jornada protocolaria realizada en el Centro Histórico. Foto: Héctor Arjona.

En el mismo evento, se inauguró la ampliación del Museo Nacional de la Cruz Roja Mexicana, ubicado en el Antiguo Hospital Concepción Béistegui. El espacio está dedicado a preservar la memoria histórica de la institución y exhibir nuevos documentos, equipo médico histórico, uniformes y material fotográfico que da cuenta de la participación de la Cruz Roja en algunos de los episodios más relevantes de la historia contemporánea nacional.

Freaner también destacó la labor de su esposa, Beatriz Nieves de Freaner, presidenta del Voluntariado Nacional, y reconoció el trabajo de los miles de voluntarios que, de manera altruista, apoyan las labores de asistencia social y colectas en todo el país. Además, agradeció a los medios de comunicación por su difusión y apoyo en la campaña.

La Colecta Nacional 2026 se llevará a cabo en todo el país, con el objetivo de fortalecer la infraestructura operativa de las delegaciones estatales, mantener el parque vehicular, adquirir equipo médico y garantizar la continuidad de los servicios de emergencia.

