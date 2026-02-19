La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este jueves el último juicio que el conglomerado empresarial Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, tenía pendiente ante el Alto Tribunal.

Durante la sesión, la ministra Lenia Batres Guadarrama informó de la ratificación del desistimiento de la empresa Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V., del amparo con el que combatía el pago de un crédito fiscal por 645.7 millones de pesos, con lo cual queda firme la sentencia que la obliga a liquidar su adeudo.

La empresa pretendía que dicha cantidad le fuera deducida de impuestos y también argumentaba la supuesta inconstitucionalidad del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Lee también Testimonios de víctimas de desaparición mantienen valor probatorio, determina la Corte; declaración puede incorporarse a procesos, dice

Con el cierre de este asunto, el amparo directo en revisión 2526/2025, quedan resueltos todos los juicios de Grupo Salinas.

Desde las primeras resoluciones del Máximo Tribunal referente a estos asuntos fiscales, en noviembre de 2025, el Grupo Salinas se declaró víctima de persecución política y acusó una presunta vulneración a sus derechos humanos, en lo que calificó como una votación “completamente en línea con el dictado de Palacio Nacional”.

Además, en esa fecha el empresario Ricardo Salinas, férreo opositor de lo que llama “la Corte del acordeón”, reprobó que se revirtiera un impedimento otorgado en diciembre de 2024 por la extinta Primera Sala para que la ministra Batres conociese de los asuntos de sus empresas.

Lee también Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

De acuerdo con el dueño de TV Azteca, la autoproclamada “ministra del Pueblo” había demostrado pública y sistemáticamente su prejuicio y sesgo en torno a Grupo Salinas, por lo que advirtió que la división de poderes en México “simplemente ya no existe”.

El pasado 29 de enero de 2026, cuando el grupo empresarial realizó el primer pago al SAT de 18 parcialidades, Lenia Batres celebró que esta acción representaba “un triunfo histórico del Estado de derecho” porque “independientemente de su capacidad económica, los mexicanos debemos cumplir con nuestras obligaciones fiscales”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc