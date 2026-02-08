Más Información

Super Bowl LX: New England Patriots vs Seattle Seahawks, sigue EN VIVO el minuto a minuto del partido

Suena la alerta sísmica en CDMX; sismo de magnitud 5.7 se registra en Puerto Escondido

Localizan sin vida a otro minero desaparecido en Sinaloa; caso de Concordia deja dos fallecidos

Chocan en redes Luisa Alcalde y Salinas Pliego; van de “se desvivía en elogios a AMLO” a “Morena es un cártel criminal”

Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte

La dirigente nacional de Morena, , se lanzó en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien acusó de que en el pasado “se desvivía en elogios” hacia el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero que este apoyo se diluyó después de que no le condonaron sus deudas con el SAT y se le exigiera pagar.

En redes sociales, Alcalde Luján respondió al dueño de Grupo Salinas, quien afirmó que Morena es “el cártel criminal más poderoso de México”, el cual está presuntamente dirigido desde Macuspana, en Tabasco.

Ante estas acusaciones, la presidenta de Morena le recordó al empresario que, en al inicio del , intentaba probar que lo había apoyado desde tiempo atrás. “¿Qué cambió? Sencillo: no le condonaron impuestos y se le obligó a pagar”, agregó.

En su mensaje, Luisa Alcalde señaló al dueño de TV Azteca de inventar narrativas, amplificadas artificialmente con bots y “estrategas de la ultraderecha conservadora”.

No obstante, le garantizó que “se seguirá topando con un pueblo informado, consciente y muy, pero muy politizado, que hoy, entre otras cosas, aplaude que no haya privilegios”.

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, durante su participación en la cuarta reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena el pasado 31 de enero de 2026. Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro
Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, durante su participación en la cuarta reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena el pasado 31 de enero de 2026. Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro

Según datos de la líder guinda, actualmente hay un 40% menos de homicidios dolosos, por lo que citó al Secretario de Estado de EU, , quien afirmó que “nunca en la historia de nuestros países se había colaborado tanto contra el crimen organizado”.

“No ha habido impunidad: quien comete un delito o un acto de corrupción es investigado y enfrenta la justicia. Como decía López Obrador: 'tonto es quien cree que el pueblo es tonto'. P.D. Le faltan 18 pagos”, culminó Luisa María Alcalde, en alusión al pago de Grupo Salinas al SAT, el cual se realizará en 18 parcialidades.

El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, acudió al 30 Aniversario del programa de espectáculos Ventaneando el pasado 22 de enero de 2026. Foto: Edgar Negrete/ Cuartoscuro
El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, acudió al 30 Aniversario del programa de espectáculos Ventaneando el pasado 22 de enero de 2026. Foto: Edgar Negrete/ Cuartoscuro

El autoproclamado “Tío Richie” aseguró esta tarde que, para llegar a la presidencia, López Obrador supuestamente se alió con narcotraficantes de todo el país, quienes financiaron sus campañas electorales “tras haber perdido dos veces por la vía democrática”.

De acuerdo con el empresario, quien no presentó pruebas en sus acusaciones, el expresidente eliminó la seguridad en carreteras y “las sustituyó por patrullas de cartón, por eso gubernaturas y alcaldías están secuestradas por delincuentes”.

En su publicación, Salinas Pliego hizo un llamado a sacar adelante el país, pero advirtió que el “Cártel de Tabasco” no se irá por las buenas y se aferrará al poder con violencia y fraudes, con desenlaces fatales como el del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, “por atreverse a desafiarlos”.

