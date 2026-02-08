La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “con la Cuarta Transformación estamos recuperando lo que llamamos el estado de bienestar, la función social del Estado mexicano y eso es muy importante”.

Durante la entrega de Viviendas para el Bienestar en Juárez, Nuevo León, Sheinbaum Pardo garantizó que su gobierno seguirá con la máxima de que “por el bien de todos, primero los pobres”.

“Entonces, si se fijan ¿qué es lo que estamos construyendo? Bienestar, por eso nuestros programas llevan el nombre de Bienestar, porque significa derecho a la educación, derecho a la salud, acceso a la vivienda y derecho a un ingreso justo para todas las familias mexicanas.

Lee también “Los gobiernos de la 4T tienen la misión de servir”

“Gracias a eso y a los programas de Bienestar se redujo la pobreza de nuestro país en seis años en 13.5 millones de mexicanas y mexicanas; gracias a eso disminuyeron las desigualdades, y por eso vamos a seguir con un principio, gobernando, que es el principio de la Cuarta Transformación que es: por el bien de todos, primero los pobres”, declaró la titular del Ejecutivo federal.

Al acusar 36 años del periodo neoliberal, Sheinbaum destacó la construcción de más preparatorias y universidades, el avance de más hospitales y la entrega de viviendas en todo el país.

“Nosotros tenemos una concepción en lo que llamamos ´la Cuarta Transformación de la vida pública´, es una concepción que piensa y actúa considerando que hay derechos del pueblo de México. La inversión privada es muy importante en el país [...] Que haya mucha inversión privada porque genera empleo, pero hay asuntos que le corresponden al gobierno, al Estado, porque si todo se lo dejamos al privado, al mercado, entonces mucha gente queda sin lo más, qué consideramos que es lo más básico”, agregó.

El gobernador Samuel García expresó su respaldo a la Presidenta: “Cuente con nosotros para buscar terrenos, buscar suelo, y junto con el Infonavit, con mi amigo (Octavio Romero) Oropeza, hemos estado, mes a mes, entregando casas. Contentos de que en su plan sexenal van a llegar más de 60 mil casas a Nuevo León, estamos muy agradecidos bienvenida”.

Edna Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aseguró que el Estado está cumpliendo con el derecho a la vivienda, algo que no sucedía en los gobiernos neoliberales.

Recordó Vega la ampliación de la meta sexenal para construir un millón 800 mil nuevas viviendas, más de un millón de mejoramientos, condiciones de créditos y un millón de escrituras para dar certeza jurídica. Destacó 46 mil millones de pesos de inversión en vivienda para Nuevo León.

Lee también Diputada del PAN impulsa que jóvenes tengan acceso prioritario a vivienda nueva o usada en CDMX; pide esquemas de estímulos fiscales

Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, acusó un déficit de vivienda en Nuevo León “que data ya de muchos años”.

“Anteriormente, a esta administración, a la que usted preside, se construían 17 mil viviendas en el año y solo 600 viviendas eran para los trabajadores que ganaban entre uno y dos salarios mínimos”, explicó Romero Oropeza.

Actualizó que las deudas impagables del Infonavit, que ascendían al inicio de esta administración a 4 millones 856 mil créditos, ya fueron corregidos en su totalidad a partir del 31 de diciembre del año pasado. En Nuevo León eran 610 mil los créditos impagables que ya fueron corregidos.

Destacó, entre otras acciones, la liberación gratuita de hipotecas que suman 27 mil en el estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc /LL