La diputada local del PAN Frida Guillén propuso que los jóvenes tengan acceso prioritario a vivienda nueva o usada.

Durante la sesión de este jueves en el Congreso de la Ciudad de México, la legisladora presentó una iniciativa a la Ley de Vivienda para que se garantice que, por lo menos una cuarta parte de la construcción de vivienda pública para el arrendamiento se encuentre dirigida a personas jóvenes.

Asimismo, se propone que las autoridades capitalinas implementen acciones y diseñen esquemas de estímulos fiscales para promover la renta de vivienda usada, principalmente a personas jóvenes de bajos ingresos.

Esta iniciativa también busca modificar la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes para que el Gobierno local implemente acciones y diseñe esquemas para fomentar la adquisición y arrendamiento de vivienda nueva o usada para habitación de las personas jóvenes.

Durante su intervención en tribuna, Frida Guillén advirtió que la Ciudad de México enfrenta un desafío estructural en materia de vivienda, derivado del profundo desequilibrio entre los ingresos de la población y los costos del mercado inmobiliario, situación que ha limitado el acceso a una vivienda, sin que ello represente una carga económica desproporcionada.

Subrayó que este fenómeno impacta con mayor fuerza a las y los jóvenes que se encuentran en las primeras etapas de su independencia económica, quienes pese a estudiar, trabajar o emprender, enfrentan serias dificultades para acceder a una vivienda sin comprometer su bienestar y su proyecto de vida.

“Hablar hoy del derecho a la vivienda para las personas jóvenes es hablar de uno de los mayores pendientes sociales de nuestra Ciudad. No se trata de un tema ideológico ni partidista, sino de una realidad que atraviesa a varias generaciones y afecta con mayor fuerza a quienes están iniciando su vida adulta”, enfatizó.

Detalló que su iniciativa pone especial énfasis en los jóvenes, reconocidos constitucionalmente como un grupo de atención prioritaria, y plantea delimitar la obligación del Estado para generar condiciones que fomenten la construcción de vivienda destinada al arrendamiento, estableciendo que un porcentaje de las nuevas edificaciones esté dirigido a quienes tienen entre 18 y 29 años de edad.

