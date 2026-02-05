El diputado local de Morena, Miguel Ángel Macedo, presentó una iniciativa para regular los mototaxis en la Ciudad de México.

Su propuesta busca modificar la Ley de Movilidad para que los mototaxis sean considerados como un servicio de transporte de pasajeros.

“Los interesados en prestar el servicio de transporte de pasajeros en mototaxis y ciclotaxis, deberán contar con un permiso expedido por la Secretaría, previo cumplimiento de los requisitos y el pago de derechos correspondientes. Los permisos determinarán los horarios, tarifas, zonas y vialidades por donde circularán estos vehículos y su vigencia no podrá ser mayor a tres años”, señala la propuesta.

Se añade que los mototaxis deberán funcionar bajo el concepto de complementariedad entre los diferentes modos de transporte destinado al traslado de usuarios o pasajeros, a través de recorridos previamente convenidos entre el usuario y el operador en las vialidades autorizadas; “este servicio será operado por permisionarios debidamente registrados e identificados por la Secretaría”.

Durante su intervención, el legislador afirmó que con esta propuesta “hoy se da fin a 30 años de rezago y olvido” para una modalidad de transporte que ha sido fundamental para miles de familias en zonas periféricas y con baja cobertura de transporte estructurado.

A su vez, subrayó que esta iniciativa surge del diálogo directo con la ciudadanía, usuarios y prestadores del servicio, a través de ejercicios de parlamento abierto y encuentros en territorio, donde quedó claro que la realidad ya rebasó a la ley y que la falta de regulación genera riesgos, incertidumbre y conflictos.

“El mototaxi es parte de la movilidad cotidiana de barrio, es movilidad de última y primera milla, y cumple una función social que no puede seguir siendo ignorada por la ley. El objetivo no es fomentar la informalidad, sino dotar al Estado de herramientas jurídicas para ordenar, regular y supervisar este servicio con base en criterios técnicos y de interés público”, puntualizó.

Macedo explicó que la reforma incorpora una perspectiva de derechos humanos y de género, al reconocer que mujeres, niñas y personas cuidadoras son usuarias frecuentes del servicio, y que la falta de regulación las expone a riesgos diferenciados. “Regular también es prevenir violencias y garantizar trayectos seguros, dignos y con certeza jurídica”.

