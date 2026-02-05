Una mujer de la tercera edad perdió la vida tras ser atropellada por una unidad de transporte público la mañana de este jueves en calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

El incidente ocurrió sobre la avenida del Rosal, a la altura de Camino Punta de Cehuayo, en la colonia Prados La Providencia, donde un camión de transporte público color verde, correspondiente a la ruta 57, impactó a la víctima mientras se encontraba en la vialidad.

Tras el atropellamiento, la mujer quedó inconsciente sobre el asfalto, por lo que testigos solicitaron de inmediato apoyo de los servicios de emergencia. De acuerdo con los primeros reportes, en el sitio no se apreciaban manchas hemáticas visibles. La unidad involucrada permaneció en el lugar.

Elementos de seguridad arribaron a la zona para resguardar el área, mientras que paramédicos de Protección Civil de Álvaro Obregón realizaron la valoración médica de la persona lesionada.

El personal de emergencias atendió a la víctima, una mujer de aproximadamente 67 años de edad; sin embargo, tras la revisión confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se determinó un diagnóstico de ausencia de signos vitales, con etiología a determinar y probable causa relacionada con el atropellamiento.

Policías acordonaron el sitio del percance y cubrieron el cuerpo con una sábana blanca, al tiempo que se notificó a la Coordinación Territorial correspondiente para el inicio de las diligencias ministeriales.

Posteriormente, se dio aviso a personal de Servicios Periciales, que acudió al lugar para realizar el procesamiento de la escena y recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Las labores de los servicios de emergencia y las investigaciones continuaban en el sitio para deslindar responsabilidades y determinar las circunstancias exactas en las que se registró el atropellamiento.

