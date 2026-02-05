La Unidad de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó a la población sobre una nueva modalidad de fraude digital que se difunde principalmente a través de WhatsApp y Telegram, la cual está vinculada a supuestas ofertas de ganancias por interactuar con contenido en la plataforma TikTok.

Los ciberdelincuentes contactan a las personas mediante mensajes directos en aplicaciones de mensajería para ofrecerles dinero a cambio de realizar acciones sencillas, como dar “me gusta” a determinados videos. Esta práctica, señalaron las autoridades, se presenta como una actividad rápida y sin riesgo, con el objetivo de generar confianza entre las posibles víctimas.

La dependencia explicó que las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea son herramientas de uso cotidiano para la comunicación y el entretenimiento; sin embargo, su alcance masivo también ha sido aprovechado por grupos delictivos para crear nuevas formas de estafa.

Lee también Alertan por fraude de "currículum en revisión"; Policía Cibernética emite recomendaciones

Según el reporte, en una primera fase los estafadores pueden realizar pequeños pagos o mostrar supuestas pruebas de ganancias con el fin de convencer a las personas de que la actividad es legítima. Posteriormente, les solicitan depósitos de dinero, datos personales o que se integren a grupos privados donde se prometen beneficios económicos mayores.

Una vez que los delincuentes obtienen recursos o información sensible, cortan la comunicación y no cumplen con lo ofrecido. Además, los datos recabados pueden ser utilizados para cometer otros delitos, como robo de identidad o extorsión, lo que incrementa el impacto en la seguridad digital y patrimonial de las víctimas.

Ante esta situación, la Policía Cibernética emitió una serie de recomendaciones preventivas. Entre ellas, pidió desconfiar de mensajes que prometan dinero fácil por realizar acciones simples en redes sociales, así como evitar compartir información personal, contraseñas o datos bancarios con desconocidos en plataformas como WhatsApp o Telegram.

Lee también Alertan por correos falsos de streaming en CDMX; SSC advierte fraude y robo de datos

También exhortó a la ciudadanía a no realizar depósitos ni transferencias a cuentas de personas que ofrezcan ganancias rápidas, verificar la información directamente en fuentes oficiales antes de actuar, bloquear y reportar perfiles sospechosos y mantener actualizados los dispositivos y aplicaciones para reducir riesgos de vulnerabilidad.

La SSC subrayó que la prevención y la verificación de la información son fundamentales para evitar ser víctima de este tipo de engaños y destacó que la colaboración ciudadana es clave para detectar y frenar estas actividades ilícitas en el entorno digital.

En caso de detectar intentos de fraude o actividades inusuales en cuentas personales, la dependencia recomendó comunicarse de inmediato con la Unidad de Policía Cibernética al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o enviar un correo electrónico a policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx. Asimismo, invitó a la población a seguir las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX para recibir alertas y recomendaciones de seguridad digital.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL