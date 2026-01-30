Toluca, Estado. De México. - La policía cibernética evitó fraudes y extorsión telefónica que habrían sumado un monto de 6.5 millones de pesos.

Por el inmediato seguimiento a las denuncias ciudadanas se logró proteger el patrimonio de familias y negocios mexiquenses.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México, del 22 al 28 de enero, recibió 791 reportes relacionados con llamadas de fraude, extorsión, amenazas y la modalidad de extorsión electrónica.

La respuesta oportuna permitió resolver el 77 por ciento de los casos. Foto: Especial.

La respuesta oportuna permitió resolver el 77 por ciento de los casos, evitando el pago de 6 millones 502 mil 707 pesos a extorsionadores, asegura la dependencia.

Se coloca en un comunicado que el trabajo de la Policía Cibernética se apoya en la línea 089, un canal de denuncia anónima que opera las 24 horas del día, los 365 días del año.

A través de este mecanismo se identifican las modalidades del delito, se asignan folios de seguimiento y la información se canaliza de forma inmediata a las autoridades correspondientes para su atención.

Policía cibernética del Edomex evita fraudes y extorsión telefónica que habrían sumado un monto de 6.5 millones de pesos. Foto: Especial.

El gobierno estatal explica que la participación ciudadana es un pilar importante para que las autoridades puedan actuar y cerrar el paso a las redes de la extorsión.

La denuncia oportuna, se ha convertido en una herramienta clave para castigar a quienes operan desde el anonimato y el engaño.

Dice que estos resultados forman parte de la estrategia de seguridad nacional impulsada por presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con el Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, que prioriza la coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales para contener delitos que afectan directamente la economía y tranquilidad de la población.

