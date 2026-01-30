Más Información
Un nuevo asalto a transporte público se registró en la autopista México-Puebla, a la altura de Puente Blanco, convirtiéndose en el tercer hecho delictivo de este tipo en la semana sobre esta vialidad.
De acuerdo con los primeros reportes, tres sujetos armados abordaron un camión de la ruta Santa María–Zaragoza, el cual había salido de Jardines de Chalco, y despojaron de sus pertenencias a los pasajeros. Durante el atraco, los agresores habrían advertido a las víctimas que no los miraran y que se mantuvieran agachadas.
En el lugar, un pasajero identificado como Juan Antonio Meza resultó lesionado de gravedad por impacto de arma de fuego, luego de que presuntamente intentara enfrentar a los delincuentes al resistirse al robo. Tras los hechos, los responsables lograron darse a la fuga.
Testigos solicitaron apoyo de los servicios de emergencia, quienes brindaron atención prehospitalaria al herido y lo trasladaron a un hospital para su atención médica. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este hecho.
