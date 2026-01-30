Más Información

Vinculan a proceso a “El Botox” por homicidio de líder limonero Bernardo Bravo; le dictan prisión preventiva oficiosa

Vinculan a proceso a “El Botox” por homicidio de líder limonero Bernardo Bravo; le dictan prisión preventiva oficiosa

Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital

Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital

ICE mantiene recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos"; "debe ser considerado armado y peligroso"

ICE mantiene recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos"; "debe ser considerado armado y peligroso"

Sheinbaum reacciona a orden de Trump sobre aranceles por envío de petróleo a Cuba; "podría desencadenar una crisis humanitaria"

Sheinbaum reacciona a orden de Trump sobre aranceles por envío de petróleo a Cuba; "podría desencadenar una crisis humanitaria"

Ejército realiza ejercicio antiterrorista en líneas 1 y 5 del Metro de la CDMX; forma parte del plan para el Mundial 2026

Ejército realiza ejercicio antiterrorista en líneas 1 y 5 del Metro de la CDMX; forma parte del plan para el Mundial 2026

Gobierno federal coordina búsqueda de 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; no hay registro de amenazas previas, dice Harfuch

Gobierno federal coordina búsqueda de 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; no hay registro de amenazas previas, dice Harfuch

Un nuevo asalto a transporte público se registró en la autopista México-Puebla, a la altura de Puente Blanco, convirtiéndose en el tercer hecho delictivo de este tipo en la semana sobre esta vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, tres sujetos armados abordaron un camión de la ruta Santa María–Zaragoza, el cual había salido de Jardines de Chalco, y despojaron de sus pertenencias a los pasajeros. Durante el atraco, los agresores habrían advertido a las víctimas que no los miraran y que se mantuvieran agachadas.

Lee también

En el lugar, un pasajero identificado como Juan Antonio Meza resultó lesionado de gravedad por impacto de arma de fuego, luego de que presuntamente intentara enfrentar a los delincuentes al resistirse al robo. Tras los hechos, los responsables lograron darse a la fuga.

Testigos solicitaron apoyo de los servicios de emergencia, quienes brindaron atención prehospitalaria al herido y lo trasladaron a un hospital para su atención médica. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este hecho.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]