Monterrey. – Dos accidentes carreteros dejaron un total de 28 personas lesionadas en los municipios de Apodaca y Linares, en Nuevo León.

El primer accidente fue reportado poco antes de las 04:00 horas en el kilómetro 136 de la Carretera Nacional, en Linares.

En el lugar un autobús de pasajeros que venía de Tampico, Tamaulipas, impactó por alcance a un tráiler a la altura del Ejido La Soledad.

En la unidad viajaban 34 pasajeros, de los cuales 12 resultaron lesionados y fueron trasladados por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana a diferentes hospitales.

Lee también Atacan con bombas molotov restaurante en puerto de Coatzacoalcos; dejan manta en el lugar

Se informó que dentro de los lesionados iban mujeres, hombres y menores de edad.

El sitio permaneció resguardado por autoridades de seguridad y brigadistas de Protección Civil Estatal y Municipal.

Horas más tarde, sobre la Carretera Miguel Alemán, en Apodaca, un transporte de personal terminó volcado en el canalón central, dejando el saldo de al menos 16 personas lesionadas.

El accidente fue reportado a la altura de la Avenida Concordia, donde la unidad fue cerrada por un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga.

Los trabajadores heridos fueron atendidos por paramédicos y trasladados a diferentes hospitales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl