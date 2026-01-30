Un restaurante del puerto de Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz, sufrió un ataque con bombas molotov y un narco mensaje fue dejado en el sitio en un aparente caso de extorsión.

Se trató de la palapa restaurante “El Calamar” ubicada en el malecón costero de Coatzacoalcos, lo que causó conmoción entre la población.

De acuerdo con los reportes policiales, fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta quienes arribaron al negocio, colocaron una narco manta y le prendieron fuego.

Elementos de distintas corporaciones policiales y castrenses, así como de rescate acudieron a la zona, sin embargo, el negocio fue consumido por el fuego y los atacantes huyeron.

Durante más de una década, el puerto de Coatzacoalcos ha sufrido una violencia relacionada con las extorsiones a comercios, lo que ha dejado una degradación económica y el abandono de docenas de instalaciones comerciales, sobre todo en el malecón.

Durante el año pasado, creció la percepción de inseguridad entre los veracruzanos, según resultados de la encuesta de Seguridad que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el puerto de Coatzacoalcos, la percepción creció 7.5 puntos porcentuales, al pasar de 68.3 en diciembre de 2024 a 75.8 por ciento en diciembre de 2025.

Al ser cuestionados en qué lugares se sentían con mayor riesgo, la primera posición fue en el cajero automático de la vía pública (72.3 por ciento dijo sentirse inseguro), seguido de la calle (64.9 por ciento), en el transporte público (64.9 por ciento), las carreteras (58.9 por ciento), los bancos (54.8 por ciento).

