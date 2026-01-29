Más Información

Cuernavaca, Mor.- La en el municipio de Cuautla, “Wendy”, fue blanco de un ataque a balazos cuando viajaba en un auto junto con una prima y un menor de edad, hijo de la segunda mujer. El atentado cobró la vida de la prima, identificada como Estrella “N”, quien iba al volante.

“Wendy” y su sobrino resultaron ilesos, de acuerdo con los últimos datos entregados por las autoridades luego del ataque registrado ayer sobre la carretera Cuautla-Cuernavaca, a la altura de la parada de “El Ranchito” en el poblado de Cuautlixco.

En ese sitio, las autoridades localizaron una camioneta Ford Explorer verde con placas de circulación del Estado de México, impactada contra un árbol, subida a la banqueta y con varios.

Un reporte preliminar indica que el atentado ocurrió cuando la lideresa salió con sus acompañantes de un restaurante y al circular sobre la carretera, recibieron una lluvia de balas. Los autores materiales lograron huir.

Versiones de comerciantes que pidieron reservar su identidad indican que el intento de asesinato contra la lideresa tiene como origen la disputa de por el control del cobro de piso en las calles de Cuautla, situado como el municipio con el mayor número de casos de extorsión en el país.

A “Wendy” la identifican como excolaboradora de Júpiter Araujo Bernard, "El Barbas”, cuando éste fungía como jefe del cártel Gente Nueva, vinculado al Cártel de La Unión Tepito. “El Barbas” abandonó la Unión Tepito y ahora sirve al Cártel de Sinaloa, y tiene control sobre la zona oriente y los altos de Morelos, de acuerdo con reportes de Seguridad Pública estatal.

Wendy cobró notoriedad porque a principios de 2024 organizó a un grupo de comerciantes ambulantes, los concentró en el zócalo de Cuautla y a grito unísono agradecieron al que no cobraran piso. En las cartulinas se leyeron mensajes de “Somos Gente Nueva”, “Gracias, Gente Nueva” y “Apoyo total a Gente Nueva”.

“Gracias, Gente Nueva, por no cobrarnos piso”, se escucha en el video que circuló en redes sociales, así como la voz de una mujer que ordena repetir una y otra vez el mismo grito. Esa voz, dicen los comerciantes, era de Wendy.

