Un hombre de aproximadamente 40 años de edad resultó lesionado por disparos de arma de fuego cuando se encontraba al interior de una unidad habitacional en la calle Gavilán, en la colonia Barrio San Miguel, alcaldía Iztapalapa.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), policías tomaron conocimiento de una persona herida por impactos de bala, por lo que se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia. El lesionado, quien viajaba en una camioneta color gris, presentaba al menos cuatro impactos de arma de fuego y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
Los primeros reportes señalan que el hombre acudió al lugar en compañía de su esposa e hija, luego de que un amigo lo citara para entregarle un producto. Mientras esperaba, un sujeto se aproximó y le realizó los disparos de manera directa, para después huir del sitio.
De los hechos se dio aviso al agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación correspondiente. En tanto, personal de la SSC lleva a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar al probable responsable.
