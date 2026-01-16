Sergio Iván, alias "El M24" o "El Monstruo de la Unión", presunto líder de una facción de la Unión Tepito fue vinculado a proceso por el delito de asociación delictuosa.

En una audiencia realizada este viernes, un juez de control fijó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que Sergio Iván seguirá privado de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Además de que se impuso un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias, informaron fuentes ministeriales.

"El M24" fue detenido el lunes 12 de enero por policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), quienes cumplimentaron una orden de aprehensión.

De acuerdo a la FGJ, el detenido es líder del grupo Los Orejones y colaborador cercano de Oscar N, alias "El Lunares", ex líder de la Unión Tepito, preso desde febrero de 2020.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó que "El Monstruo de la Unión" trabaja directamente con los presuntos criminales conocidos como "El Tuna" y "El Cabezón".

