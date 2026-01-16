Más Información

México reclama a EU esclarecer la muerte de un connacional bajo custodia del ICE; pide investigación "pronta y transparente"

México reclama a EU esclarecer la muerte de un connacional bajo custodia del ICE; pide investigación "pronta y transparente"

Vuelve a temblar en San Marcos a 14 días del sismo de 6.5; la gente duerme afuera de sus casas y piden no dejarlos en el olvido

Vuelve a temblar en San Marcos a 14 días del sismo de 6.5; la gente duerme afuera de sus casas y piden no dejarlos en el olvido

Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua asegura cabaña del exgobernador Javier Corral; se encuentra en área protegida de la Sierra Tarahumara

Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua asegura cabaña del exgobernador Javier Corral; se encuentra en área protegida de la Sierra Tarahumara

Checo Pérez ya debutó con Cadillac en el Circuito de Silverstone

Checo Pérez ya debutó con Cadillac en el Circuito de Silverstone

“Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”: Comunidad de la Ibero-Puebla sale a las calles a exigir aparición de académico colombiano

“Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”: Comunidad de la Ibero-Puebla sale a las calles a exigir aparición de académico colombiano

Defensa envía tercer vuelo con ayuda humanitaria a Jamaica por huracán "Melissa"; suman más de 38 mil kilos de insumos

Defensa envía tercer vuelo con ayuda humanitaria a Jamaica por huracán "Melissa"; suman más de 38 mil kilos de insumos

Sergio Iván, alias "El M24" o "", presunto líder de una facción de la fue vinculado a proceso por el delito de asociación delictuosa.

En una audiencia realizada este viernes, un juez de control fijó la medida cautelar de , por lo que Sergio Iván seguirá privado de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Además de que se impuso un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias, informaron fuentes ministeriales.

Lee también:

"El M24" fue detenido el lunes 12 de enero por policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), quienes cumplimentaron una orden de aprehensión.

De acuerdo a la FGJ, el detenido es líder del grupo Los Orejones y colaborador cercano de Oscar N, alias "El Lunares", ex líder de la Unión Tepito, preso desde febrero de 2020.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó que "El Monstruo de la Unión" trabaja directamente con los presuntos criminales conocidos como "El Tuna" y "El Cabezón".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]