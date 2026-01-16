Más Información

México reclama a EU esclarecer la muerte de un connacional bajo custodia del ICE; pide investigación "pronta y transparente"

México reclama a EU esclarecer la muerte de un connacional bajo custodia del ICE; pide investigación "pronta y transparente"

Vuelve a temblar en San Marcos a 14 días del sismo de 6.5; la gente duerme afuera de sus casas y piden no dejarlos en el olvido

Vuelve a temblar en San Marcos a 14 días del sismo de 6.5; la gente duerme afuera de sus casas y piden no dejarlos en el olvido

Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua asegura cabaña del exgobernador Javier Corral; se encuentra en área protegida de la Sierra Tarahumara

Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua asegura cabaña del exgobernador Javier Corral; se encuentra en área protegida de la Sierra Tarahumara

Trump dice que seguirá en contacto con Machado; afirma que es una mujer que "respeta mucho"

Trump dice que seguirá en contacto con Machado; afirma que es una mujer que "respeta mucho"

“Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”: Comunidad de la Ibero-Puebla sale a las calles a exigir aparición de académico colombiano

“Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”: Comunidad de la Ibero-Puebla sale a las calles a exigir aparición de académico colombiano

Defensa envía tercer vuelo con ayuda humanitaria a Jamaica por huracán "Melissa"; suman más de 38 mil kilos de insumos

Defensa envía tercer vuelo con ayuda humanitaria a Jamaica por huracán "Melissa"; suman más de 38 mil kilos de insumos

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) continúa con los trabajos de mejora del Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco y del puente peatonal que conecta con el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca.

Lee también

Durante un recorrido que realizó se observaron los trabajos para el reforzamiento de las bardas perimetrales del puente que permite llegar al estadio de futbol, donde trabajadores ya cambiaron las estructuras. El paso no está cerrado al público, ya que también es conexión con los accesos al Tren Ligero.

Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

En tanto, en el Centro de Transferencia Modal Huipulco ya fueron retiradas las escaleras de concreto y se encuentran en proceso de rehacerlas. En la zona se aprecia desde topógrafos realizando levantamientos, hasta soldadores.

Es importante mencionar que tanto el Cetram como el Mercado, que también será sometido a un proceso de mejora, se encuentran operando. Al momento, los trabajos no afectan el tránsito de personas.

Lee también

Las obras en el Cetram iniciaron el pasado 29 de octubre, donde la jefa de gobierno, Clara Brugada aseguró que se renovarán 16 mil metros cuadrados de este sitio, para lograr el nodo de conexión del transporte público. “Habrá nuevas techumbres, balizamiento, encauzadores, guarniciones, luminaria, pintura. Será un espacio ordenado, seguro, digno, para quienes usan todos los días el transporte público”, acotó.

Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Es importante mencionar que los comerciantes fueron reubicados para el desarrollo de los trabajos.

En estos trabajos, el gobierno capitalino destina 85 millones 563 mil 859 pesos para la construcción del Mercado, Biciestacionamiento. En el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco, y la rehabilitación de dos puentes que colindan con el estadio Banorte.

Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]