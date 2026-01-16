Un motociclista resultó lesionado por disparos de arma de fuego mientras circulaba por la vía pública en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Amacuzac, a la altura del número 101, entre las calles Manuel Acuña y Juana de Arco, en la colonia San Francisco Xicaltongo.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre de entre 30 y 35 años de edad se desplazaba a bordo de una motocicleta cuando fue alcanzado por otra unidad en la que viajaban dos sujetos. Uno de ellos presuntamente le realizó varias detonaciones de arma de fuego, provocando que el motociclista cayera lesionado sobre la cinta asfáltica.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la víctima, así como el móvil de la agresión y la identidad de los probables responsables. Al lugar arribaron elementos de la patrulla del sector y personal de la Policía Auxiliar, quienes acordonaron la zona y realizaron un operativo de búsqueda para localizar a los agresores, sin que hasta ahora se reporten personas detenidas.

El personal de campo informó que el lesionado fue trasladado por sus propios medios a un hospital cercano para recibir la atención médica correspondiente. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer este hecho, mientras que los servicios de emergencia se retiraron del sitio una vez concluidas las primeras diligencias.

