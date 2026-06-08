La estrella del fútbol Christian Eriksen está en casa con su familia y “está bien”, dijo el lunes, un día después de que volvió a desplomarse en el campo mientras jugaba para Dinamarca.

La tranquilizadora actualización sobre la salud del jugador de 34 años llegó después de que se llevara ambas manos al pecho en una acción sin balón a los 65 minutos de un amistoso contra Ucrania en Odense el domingo. Tras caer al suelo, Eriksen recibió atención médica mientras sus compañeros formaban un círculo a su alrededor.

Luego salió del campo caminando por su propio pie y fue trasladado al hospital, donde se sometió a más pruebas. En 2021 le colocaron un desfibrilador cardioversor implantable (DCI) para apoyar su corazón después de que sufrió un paro cardíaco durante un partido del Campeonato Europeo.

Tras las actualizaciones del médico del equipo mediante comunicados de la federación danesa de fútbol, Eriksen publicó por primera vez en redes sociales.

“Quiero que todos sepan que estoy bien y que estoy en casa con mi familia”, escribió en Instagram.

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“Como probablemente puedan imaginar, recibir una descarga de mi DCI ha tenido un gran efecto tanto en mí como en mi familia, pero quiero asegurar a todos que esta fue una situación diferente de lo que ocurrió en 2021” .

Eriksen dijo que su “recuperación ya ha comenzado”.

“Además de estar agradecido por el apoyo y la asistencia de todos los jugadores y del equipo médico en el campo, también estoy increíblemente agradecido a los médicos que han cuidado de mí y de mi corazón a lo largo de los años”, escribió.

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“Gracias a su experiencia, mi DCI hizo exactamente lo que estaba diseñado para hacer: protegerme cuando lo necesitaba”.

Eriksen dijo que su enfoque ahora era “recuperarse, pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar al fútbol con mis hijos”.