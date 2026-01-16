Más Información

México reclama a EU esclarecer la muerte de un connacional bajo custodia del ICE; pide investigación "pronta y transparente"

México reclama a EU esclarecer la muerte de un connacional bajo custodia del ICE; pide investigación "pronta y transparente"

Vuelve a temblar en San Marcos a 14 días del sismo de 6.5; la gente duerme afuera de sus casas y piden no dejarlos en el olvido

Vuelve a temblar en San Marcos a 14 días del sismo de 6.5; la gente duerme afuera de sus casas y piden no dejarlos en el olvido

Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua asegura cabaña del exgobernador Javier Corral; se encuentra en área protegida de la Sierra Tarahumara

Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua asegura cabaña del exgobernador Javier Corral; se encuentra en área protegida de la Sierra Tarahumara

Trump dice que seguirá en contacto con Machado; afirma que es una mujer que "respeta mucho"

Trump dice que seguirá en contacto con Machado; afirma que es una mujer que "respeta mucho"

“Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”: Comunidad de la Ibero-Puebla sale a las calles a exigir aparición de académico colombiano

“Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”: Comunidad de la Ibero-Puebla sale a las calles a exigir aparición de académico colombiano

Defensa envía tercer vuelo con ayuda humanitaria a Jamaica por huracán "Melissa"; suman más de 38 mil kilos de insumos

Defensa envía tercer vuelo con ayuda humanitaria a Jamaica por huracán "Melissa"; suman más de 38 mil kilos de insumos

Un hombre de 25 años resultó lesionado tras una agresión directa con disparos de arma de fuego al interior de una unidad habitacional ubicada en la calle Beethoven, en la colonia Peralvillo, .

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el joven se encontraba en las escaleras de un edificio fumando un cigarrillo cuando un sujeto se le aproximó y, sin mediar palabra, realizó una detonación en su contra para posteriormente huir del lugar corriendo.

Lee también:

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al sitio y trasladaron al lesionado a un hospital, donde es atendido por un impacto de bala en la pierna derecha.

Los hechos fueron informados al agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación correspondiente. En tanto, autoridades ya realizan el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para la identificación y localización del probable responsable.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]