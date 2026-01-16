Un hombre de 25 años resultó lesionado tras una agresión directa con disparos de arma de fuego al interior de una unidad habitacional ubicada en la calle Beethoven, en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el joven se encontraba en las escaleras de un edificio fumando un cigarrillo cuando un sujeto se le aproximó y, sin mediar palabra, realizó una detonación en su contra para posteriormente huir del lugar corriendo.

Lee también: Camioneta atropella a una mujer y dos niñas de 6 y 9 años en Tlalpan

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al sitio y trasladaron al lesionado a un hospital, donde es atendido por un impacto de bala en la pierna derecha.

Los hechos fueron informados al agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación correspondiente. En tanto, autoridades ya realizan el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para la identificación y localización del probable responsable.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/cr