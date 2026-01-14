Más Información
Equipos de emergencia atendieron a tres personas que resultaron intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono al interior de un departamento ubicado en la calle Platino, colonia Valle Gómez, en la alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo con los reportes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a un complejo habitacional tras recibir el aviso de personas con síntomas de intoxicación. En el lugar, un guardia de seguridad los condujo a un departamento localizado en el quinto nivel, donde se encontraban dos mujeres —madre e hija— y un hombre, quienes manifestaron mareos y malestar general. En el domicilio también se encontraban dos perros de raza Pug.
Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindaron atención prehospitalaria a los tres adultos, así como a las mascotas, a quienes se les colocaron mascarillas de oxígeno debido a dificultades respiratorias. Tras la valoración, se determinó que todos presentaban signos de intoxicación por gas, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.
Durante la revisión de las instalaciones, personal especializado detectó una mala combustión en un calentador de agua, lo que habría provocado la acumulación de monóxido de carbono. Como medida preventiva, se realizó la evacuación de al menos 10 personas del inmueble.

