La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, solicitó un amparo ante el Poder Judicial federal para proteger a los animales en albergues de la Ciudad de México.

El recurso busca que el Gobierno de la Ciudad de México garantice un trato digno a perros y gatos, una mejora en sus condiciones y que se detenga su traslado si esto pone en riesgo su salud, aseguró Ballesteros.

Además, se pretende que se vigile su salud de manera permanente y que los animales, incluidos los rescatados del Refugio Franciscano, sean puestos en adopción mediante un protocolo.

"El principal (punto) que es precisamente el proceso de adopción. Tiene que haber un protocolo establecido, un protocolo especial para la adopción de estos animales, del Refugio Franciscano", explicó.

Lee también Refugio Franciscano acusa cancelación de visitas a albergues de perros en la GAM; califican acción como falta de respeto

La diputada dijo que a través del amparo se solicitará que estas medidas sean para todos los animales en refugios de la Ciudad de México.

"Que este cuidado, este bienestar que se le está exigiendo al Gobierno de la ciudad, porque es su responsabilidad, es de máxima custodia, hoy en la responsabilidad que tiene, es que también alcance a los perros y gatos que estén en albergues, mientras estén en residencias que cuidan perros, refugios que cuidan perros y gatos para que sea un amparo que cubra a todos los animales de la ciudad", afirmó, afuera de una de las sedes del Poder Judicial federal.

Laura Ballesteros dijo que los derechos de los animales se deben garantizar independientemente de quién gobierne la ciudad.

"Los amparos son ampliadores y garantes de derechos y sin importar quién gobierne, tenemos que garantizar que esto se siga haciendo así, que a los meses no se les vaya a olvidar", afirmó.

A la solicitud del amparo también acudió el secretario de Organización de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, Edmundo Cotero.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL