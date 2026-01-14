“Se nos hace una informalidad, una falta de respeto”, advirtió León Téllez, miembro del patronato del Refugio Franciscano, tras señalar que autoridades de la CDMX cancelaron la visita que acordaron ayer con representantes de dicho refugio para que este miércoles visitaran el albergue temporal de la GAM donde permanecen 183 perros.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Téllez señaló que las autoridades los citaron a las 9:00 de la mañana para ingresar al Deportivo Hermanos Galeana; sin embargo, “unos 5 o 10 minutos antes nos avisan que siempre no, que no se va a poder realizar la visita y nos quedamos muy sorprendidos porque nadie te cancela una cita a los 5 minutos”, dijo.

“Habíamos movilizado a todo nuestro equipo, tanto patronato como voluntarios y trabajadores y cuidadores de los animales, que era una gran oportunidad de verlos, estaban muy entusiasmados, llorando de emoción por ver a algunos -porque no son todos- y que te digan cinco minutos antes (que no), se nos hace una informalidad, una falta de respeto, para cualquier persona y en este caso para todo nuestro personal y para la ciudadanía que también sabía de esta de esta reunión, de esta posibilidad de acceder a los animales”, indicó.

Ayer, durante una reunión que representantes de dicho refugio sostuvieron con el secretario César Cravioto, se acordó que podrían supervisar los tres albergues que habilitó la administración capitalina tras el operativo del 7 de enero en el que se rescató a más de 900 perros y gatos.

El representante del Refugio Franciscano señaló que tras cancelarles la posibilidad de ingresar al albergue de la GAM, las autoridades les indicaron que mientras se vacunaba a los perros podrían acudir al albergue que se habilitó en una reserva en el Ajusco, en Tlalpan. No obstante, también les cancelaron esa visita.

“Dijimos, eso ya es muy complicado, pero vamos a tratar de implementarlo y vamos a dejar un grupo aquí para esperar y el otro se irá para allá. Y ya cuando nos disponíamos a ir para allá, también cancelaron la visita del Ajusco”, señaló.

Ante la negativa para que los franciscanos puedan ver a los perros, vecinos y animalistas se manifestaron a las afueras del Deportivo Hermanos Galeana para exigir que se cumpla con lo acordado.

