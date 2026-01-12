La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que su administración no dará ninguna autorización para que se destine a un desarrollo inmobiliario el predio donde se encontraba el Refugio Franciscano, en Cuajimalpa, donde se rescataron a más de 900 animales, entre perros y gatos.

“Este gobierno no otorgará ninguna autorización para que este predio se destine a un desarrollo inmobiliario y nos preocupa que se difundan cartas y comunicados con información falsa, cuando las condiciones reales en las que se encontraban los animales en ese predio, eran inaceptables”, advirtió.

Además, reiteró que su gobierno no tiene intereses en el predio, ni intervendrá en la disputa entre particulares por el mismo.

Advirtió que si el objetivo de las organizaciones hubiera sido el bienestar animal, los perros no habrían estado en las condiciones en las que fueron encontrados; “por el contrario, nos preocupa que se quiera usar el discurso del bienestar animal, para defender intereses de otro tipo”, señaló.

Al respecto, el secretario de Gobierno, César Cravioto, recordó que se trata de un conflicto entre dos particulares, entre la Fundación Antonio Haghenbeck y De la Lama IAP y el Refugio Franciscano A.C., derivado de un juicio civil, por la posesión del predio ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca.

Señaló que desde 2021, dicho conflicto se encuentra judicializado y ha sido atendido exclusivamente en el ámbito jurisdiccional correspondiente; y fue en este contexto, bajo una resolución judicial, que la Fundación Antonio Haghenbeck tomó posesión del predio, en diciembre pasado.

Explicó que las autoridades estuvieron en contacto con las partes “pero ninguna de las dos instituciones puso en el centro, el interés en el bienestar animal”.

Adelantó que este martes recibirán a representantes del Refugio Franciscano y a organizaciones que los apoyan.

