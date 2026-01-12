Activistas animalistas bloquearon este lunes los accesos al Deportivo Hermanos Galeana, en protesta por el presunto maltrato a animales de compañía rescatados del Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, hechos que fueron denunciados previamente a través de redes sociales.

De acuerdo con los manifestantes, la noche del pasado domingo camionetas de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México ingresaron por la entrada de la avenida 416, zona donde actualmente se realiza la construcción de una Utopía. Señalaron que durante ese operativo habrían sido trasladados los animales rescatados el pasado 7 de diciembre.

Los inconformes aseguraron que los caninos —alrededor de un centenar, según sus estimaciones— se encuentran al interior de unas oficinas, resguardados en cajas transportadoras, sin ventilación adecuada ni acceso a agua, lo que, afirmaron, constituye un caso de maltrato animal.

“Nos preocupa que los perros estén encerrados en cajas, sin aire y sin agua. No sabemos en qué condiciones reales están ni quién se está haciendo responsable de su bienestar”, denunció Jaqueline, una de las activistas que participó en el bloqueo. “Exigimos que las autoridades permitan el acceso de médicos veterinarios independientes para constatar su estado de salud”, añadió.

Bloquean Deportivo Hermanos Galeana; activistas denuncian presunto maltrato animal. Foto: Juan Carlos Williams

Durante la movilización, vecinos de la colonia San Juan de Aragón se sumaron a la protesta para solicitar al gobierno capitalino la cancelación de la construcción de la Utopía en ese predio. Los habitantes expresaron su inconformidad por las obras y respaldaron la exigencia de transparencia en el manejo de los animales.

“Este espacio es del barrio y no estamos de acuerdo con la obra. Hoy estamos aquí también por los animales, porque nadie merece ser tratado así”, señaló José Hernández, vecino de la zona.

La protesta se desarrolló de manera pacífica y, mientras se mantenía el bloqueo en los accesos, los manifestantes indicaron que los animales permanecían dentro de un edificio con fachada azul y gris, ubicado al interior del predio donde se construye el espacio público.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades capitalinas no habían emitido una postura oficial sobre las denuncias de presunto maltrato animal ni sobre las demandas de los vecinos y activistas.

