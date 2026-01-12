Más Información

Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Le roban a la Marina 22 toneladas de mango; fue en predio del Interoceánico

Le roban a la Marina 22 toneladas de mango; fue en predio del Interoceánico

Se incendia bodega huachicolera en La Piedad, Michoacán; hay vecinos lesionados, casas y autos calcinados

Se incendia bodega huachicolera en La Piedad, Michoacán; hay vecinos lesionados, casas y autos calcinados

Celebridades se manifiestan contra ICE en los Globos de Oro; Hollywood se suma a las protestas nacionales

Celebridades se manifiestan contra ICE en los Globos de Oro; Hollywood se suma a las protestas nacionales

Real Madrid despide a Xabi Alonso tras perder la Supercopa con Barcelona y anuncia a su nuevo entrenador

Real Madrid despide a Xabi Alonso tras perder la Supercopa con Barcelona y anuncia a su nuevo entrenador

"Tuvimos una muy buena conversación"; Sheinbaum y Trump hablan sobre el respeto a la soberanía en llamada telefónica

"Tuvimos una muy buena conversación"; Sheinbaum y Trump hablan sobre el respeto a la soberanía en llamada telefónica

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la construcción de un nuevo albergue para el , el cual estará listo en cuatro meses y adelantó que la próxima semana dará a conocer una iniciativa de ley para garantizar la regulación de los refugios de animales en la Ciudad de México.

“Anunciamos la construcción de un gran albergue para animales, este estará listo en cuatro meses. Vamos y queremos construir la Utopía Canina”, dijo.

Indicó que contempla que el nuevo albergue al que llamó “Utopía Canina” cuente con espacio para 600 animales, y hasta ahora se contemplan dos opciones de dónde podría estar ubicado, aunque no precisó cuáles son.

Asimismo, la mandataria adelantó que el miércoles de la próxima semana, su administración presentará una iniciativa de ley para garantizar la regulación de los refugios animales en la capital del país, para definir cómo deben operar estos espacios.

Lee también

Explicó que actualmente se está discutiendo con algunos grupos y organizaciones animalistas que tienen propuestas e ideas sobre cómo regular estos espacios, de tal manera que el Gobierno de la CDMX tenga la atribución de revisar la operación de los refugios.

“No puede ser que defendamos el bienestar animal y en los hechos hagamos otra cosa, como sucedía con este albergue de los franciscanos”, dijo.

En conferencia de prensa, para dar detalles sobre el rescate de más de 900 perros del Refugio Franciscano, Brugada Molina aseveró que pronto se abrirá una jornada de adopción para que los perros puedan encontrar un hogar, luego de recibir atención médica y estén más estables.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]