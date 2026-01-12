La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la construcción de un nuevo albergue para el cuidado de animales, el cual estará listo en cuatro meses y adelantó que la próxima semana dará a conocer una iniciativa de ley para garantizar la regulación de los refugios de animales en la Ciudad de México.

“Anunciamos la construcción de un gran albergue para animales, este estará listo en cuatro meses. Vamos y queremos construir la Utopía Canina”, dijo.

Indicó que contempla que el nuevo albergue al que llamó “Utopía Canina” cuente con espacio para 600 animales, y hasta ahora se contemplan dos opciones de dónde podría estar ubicado, aunque no precisó cuáles son.

Asimismo, la mandataria adelantó que el miércoles de la próxima semana, su administración presentará una iniciativa de ley para garantizar la regulación de los refugios animales en la capital del país, para definir cómo deben operar estos espacios.

Lee también Cierre del Refugio Franciscano en CDMX tras 40 años de rescate animal; disputa por predio, maltrato y protestas, esto se sabe del caso

Explicó que actualmente se está discutiendo con algunos grupos y organizaciones animalistas que tienen propuestas e ideas sobre cómo regular estos espacios, de tal manera que el Gobierno de la CDMX tenga la atribución de revisar la operación de los refugios.

“No puede ser que defendamos el bienestar animal y en los hechos hagamos otra cosa, como sucedía con este albergue de los franciscanos”, dijo.

En conferencia de prensa, para dar detalles sobre el rescate de más de 900 perros del Refugio Franciscano, Brugada Molina aseveró que pronto se abrirá una jornada de adopción para que los perros puedan encontrar un hogar, luego de recibir atención médica y estén más estables.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL