Los perritos que fueron rescatados por autoridades de la Ciudad de México del Refugio Franciscano, la tarde del 7 de enero, presentaban problemas de salud y vivían en condiciones de hacinamiento, de acuerdo a las fotografías que la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) compartió luego del operativo en el lugar.

Los más de 800 lomitos estaban dentro de jaulas pequeñas, amontonados, con problemas en la piel y heridas.

Rescate en Refugio Franciscano revela maltrato animal; más de 800 perros presentaban graves problemas de salud. Foto: Especial

Posteriormente, fueron llevados a un refugio en la zona del Ajusco donde fueron acomodados en espacios más amplios, conforme se aprecia en las fotos difundidas por la FGJ.

Lee también Refugio Franciscano: Activistas denuncian traslado irregular de animales; exigen frenar diligencia

La Fiscalía capitalina informó que en decenas de perros se detectaron enfermedades dermatológicas como alopecia extensa, dermatitis severa, infecciones cutáneas y lesiones abiertas sin tratamiento médico.

Rescate en Refugio Franciscano revela maltrato animal; más de 800 perros presentaban graves problemas de salud. Foto: Especial

Además de que se acreditaron problemas ortopédicos y neurológicos, lesiones crónicas en extremidades y secuelas permanentes, así como la presencia de tumores, masas y lesiones ulcerativas en diversos caninos sin haber recibido atención veterinaria previa.

En los gatos rescatados se observaron enfermedades respiratorias, secreción nasal y ocular persistente y estornudos constantes, comunicó la Fiscalía de Justicia local.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL