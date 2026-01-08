Más Información

Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

Tren Interoceánico, sin seguridad privada este año; licitación se quedó desierta

Tren Interoceánico: Sheinbaum pide celeridad a FGR tras descarrilamiento; no es necesario que víctimas se acerquen a abogados, insiste

Trump sube la tensión; abre ahora frentes con Rusia y la UE

Tráiler robado se impacta en caseta de Tepotzotlán; choque provoca reducción de carriles en la México-Querétaro

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Los perritos que fueron rescatados por autoridades de la Ciudad de México del, la tarde del 7 de enero, presentaban problemas de salud y vivían en condiciones de hacinamiento, de acuerdo a las fotografías que la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) compartió luego del operativo en el lugar.

Los más de 800 lomitos estaban dentro de jaulas pequeñas, amontonados, con problemas en la piel y heridas.

Rescate en Refugio Franciscano revela maltrato animal; más de 800 perros presentaban graves problemas de salud. Foto: Especial
Posteriormente, fueron llevados a un refugio en la zona del Ajusco donde fueron acomodados en espacios más amplios, conforme se aprecia en las fotos difundidas por la FGJ.

La Fiscalía capitalina informó que en decenas de perros se detectaron enfermedades dermatológicas como alopecia extensa, dermatitis severa, infecciones cutáneas y lesiones abiertas sin tratamiento médico.

Rescate en Refugio Franciscano revela maltrato animal; más de 800 perros presentaban graves problemas de salud. Foto: Especial
Además de que se acreditaron problemas ortopédicos y neurológicos, lesiones crónicas en extremidades y secuelas permanentes, así como la presencia de tumores, masas y lesiones ulcerativas en diversos caninos sin haber recibido atención veterinaria previa.

En los gatos rescatados se observaron enfermedades respiratorias, secreción nasal y ocular persistente y estornudos constantes, comunicó la Fiscalía de Justicia local.

