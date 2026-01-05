La jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado al Refugio Franciscano y a la Fundación Haghenbeck a ponerse de acuerdo y anteponer el bienestar de los animales a los intereses privados para resolver el caso de los animales que se encuentran en dicho refugio.

“El conflicto es por un terreno, entonces hacemos un llamado a las dos asociaciones: que si están ambas asociaciones en defensa del bienestar animal, que antepongan los intereses privados a favor del bienestar animal y que se pongan de acuerdo, ese es el llamado que hacemos, para que pueda resolverse de manera pacífica y no tengamos ni violencia, ni enfrentamientos y haya respeto”, dijo.

Y es que este lunes 5 de octubre, cuando la mandataria capitalina encabezaba la tradicional partida de la mega Rosca de Reyes, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, un grupo de manifestantes irrumpieron con lonas y pancartas y pidieron el apoyo del Gobierno de la CDMX para resolver el caso.

Lee también Reyes Magos toman el corazón de la capital; Centro de la CDMX se transforma en el mayor mercado juguetero

“¡No más maltrato!” y “¡Justicia!”, se escuchó gritar al grupo de manifestantes.

Mientras repartía pedazos de rosca de Reyes, Brugada Molina fue cuestionada por medios de comunicación sobre el caso del Refugio Franciscano, a lo que aseveró que la posición de su administración es en favor de la defensa de los animales y su bienestar.

“Nuestra posición es la defensa de los animales, del bienestar animal. Son cientos de animalitos que están allí y estamos garantizando a través de la PAOT y también de la Secretaría de Medio Ambiente que los animalitos tengan que comer y sean bien cuidados”, dijo.

Lee también Feria del Juguete en Neza 2026; Reyes Magos aprovechan ofertas horas antes del 6 de enero

Afirmó que el Gobierno de la CDMX ha estado verificando que se esté atendiendo a los animales del refugio, y reafirmó que su administración ofrece lo que sea necesario para que no estén descuidados los animales.

“Entiendo que las dos asociaciones trabajan para el bienestar animal y por lo tanto yo creo que los animales van a estar bien; y sólo es que se pongan de acuerdo quienes están al frente de las asociaciones”, indicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov