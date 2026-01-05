Desde tempranas horas, el murmullo de miles de pasos, el pregón de los comerciantes y el destello de luces multicolor anunciaron que el Día de Reyes 2026 estaba a la vuelta de la esquina. Los tianguis de juguetes instalados en la zona centro de la Ciudad de México se convirtieron en el punto de encuentro obligado para padres, abuelos y Reyes Magos de última hora, en busca del regalo perfecto.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se constató una gran afluencia de personas que se desplazaron por el Eje 1 Norte Mosqueta, el Anillo de Circunvalación y las inmediaciones de los mercados de Granaditas, La Lagunilla, Tepito, La Merced y Sonora. Las vialidades aledañas lucieron completamente abarrotadas, con puestos improvisados que exhibían desde juguetes de 10 pesos hasta artículos de alta gama que alcanzaban los mil 500 pesos.

Muñecas, bicicletas, pistolas de aire, rompecabezas, figuras de acción y aparatos electrónicos se apilaban sobre mesas y lonas. Las luces intermitentes de los juguetes electrónicos competían con los gritos de los vendedores que, sin descanso, ofrecían “el más barato” o “el que sí dura”.

decenas de personas abarrotan los tianguis de juguetes previo a Día de Reyes (05/01/2026). Foto: Diego Israel / EL UNIVERSAL

“Lo que más se está vendiendo son las pistolas que tiran balas de goma y luces, y los mini drones”, comentó José Martínez, comerciante con más de 15 años en la zona de La Lagunilla. “Los drones andan entre 300 y mil 500 pesos, pero aun así la gente se los lleva, porque los niños los piden mucho”.

A unos metros, María López, vendedora en el Eje 1 Norte, señaló que los juguetes económicos también tienen alta demanda. “Hay rompecabezas y figuras de acción desde 10 pesos hasta 500, para todos los bolsillos. Aquí nadie se va sin regalo”, aseguró mientras acomodaba cajas de plástico llenas de muñecos.

En el Barrio Bravo de Tepito, el comercio informal ofrecía artículos de mayor tamaño: bicicletas, carriolas y patinetas dominaban el paisaje. Algunos compradores probaban frenos, otros medían tallas, mientras los niños observaban con impaciencia.

“Yo ya traigo presupuestado gastar unos 4 mil pesos”, relató Laura Hernández, madre de dos menores, quien recorría los puestos con bolsas llenas. “Uno quiere cumplirles, aunque sea pesado para el bolsillo”.

Similar opinión compartió Ricardo Gómez, abuelo que acudió desde Iztapalapa. “Entre juguetes, ropa y dulces, fácil se van unos 2 mil 500 pesos. Pero ver la cara de los niños no tiene precio”, dijo mientras revisaba una bicicleta.

Durante toda la jornada, la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue constante. Los uniformados realizaron cortes a la circulación y labores de vigilancia para permitir el flujo de peatones, mientras miles de personas realizaban sus compras en un ambiente caótico, pero festivo.

Así, entre empujones, risas y el tintinear de monedas, el Centro de la Ciudad de México volvió a transformarse en el corazón juguetero del país, confirmando que, año con año, la magia de los Reyes Magos sigue viva entre calles saturadas y sueños infantiles envueltos en papel de colores.

