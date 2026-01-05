Más Información
Nezahualcóyotl, Méx.- El automóvil que estaría involucrado en el atropellamiento y muerte de un motociclista, el cual fue arrastrado más de un kilómetro en la alcaldía Iztapalapa el sábado pasado, fue encontrado en calles del municipio de Nezahualcóyotl la mañana de este lunes.
Mientras realizaban un patrullaje elementos del cuadrante perteneciente a la colonia Ciudad Lago, ubicada en la zona norte del municipio, se percataron de que un vehículo marca Honda, color azul, estaba estacionado con un golpe en la parte frontal y con la cajuela abierta.
La unidad estaba en la calle Lago Zaima, esquina con Eje 4, por lo que oficiales reportaron el hallazgo al Centro de Mando de la corporación, pues no contaba con las placas de circulación.
La Policía Municipal notificó los hechos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y personal de la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl acudió al lugar para inspeccionar el automotor.
Después de que lo hicieron fue trasladado a la Ciudad de México donde ocurrió el siniestro.
El incidente ocurrió la noche del sábado 3 de enero en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la alcaldía Iztapalapa, donde un motociclista identificado como Roberto Hernández, de 52 años y repartidor de productos lácteos fue atropellado por un automóvil Honda City azul, placas E85-BPC.
La víctima quedó atrapada debajo del vehículo y el conductor no se detuvo, arrastró el cuerpo más de un por kilómetros hasta la colonia Constitución de 1917, donde el cuerpo se desprendió tras chocar con un tope.
Roberto Hernández falleció en el lugar debido a las graves lesiones que sufrió.
El accidente fue captado en videos por testigos, que se viralizaron en redes sociales.
El conductor del Honda se dio a la fuga.
Familiares, amigos y motociclistas protestaron el 4 y 5 de enero para exigir justicia, bloquearon vialidades, como Ermita Iztapalapa y se manifestaron frente a instalaciones de la Fiscalía en Iztapalapa.
aov/rmlgv
