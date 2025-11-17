José Luis, de origen colombiano, trabajaba en un negocio de cerveza en Cuajimalpa y se desempeñaba como repartidor en una motocicleta en la que fue ejecutado al salir de la tienda.

De acuerdo con testigos e imágenes captadas por las cámaras de vigilancia, el ataque fue perpetrado por dos hombres que viajaban en una motocicleta. Los agresores esperaron a que el joven de 23 años se acercara a la esquina de la avenida Juárez y la calle 21 de marzo para atacarlo.

Ahí, uno de los dos delincuentes desenfundó un arma y disparó contra el repartidor.

Tras ser herido, el joven perdió el control de la motocicleta y terminó por caer al pavimento. Después de escuchar las detonaciones, los testigos vieron huir a los dos hombres a bordo de una motocicleta Pulsar.

Las detonaciones alertaron a los empleados del negocio donde trabajaba el hombre, quienes salieron del local para ver qué había ocurrido.

Al ver lo sucedido avisaron a la policía y a paramédicos para que acudieran a auxiliar al repartidor. Al examinar a José Luis, los paramédicos sólo pudieron confirmar que había muerto por el impacto de las balas que recibió.

Al lugar también llegó la pareja del jóven repartidor, quien fue la encargada de identificar el cadáver.