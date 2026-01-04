Más Información

Michoacán.- El expolicía municipal de y administrador de una página de contenido en Facebook, Antonio Castro, fue atacado a tiros en su negocio de venta de pollos rostizados; hecho en el que también resultó lesionado un menor de 17 años de edad.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que ya inició una tras la agresión en contra del administrador de la página “Patrullando tu colonia”, y del adolescente que también fue herido mientras transitaba por el lugar.

La FGE, indicó, que poco antes de las 18:00 horas, la Fiscalía Regional recibió el reporte del ingreso hospitalario de Antonio C. y de un adolescente de 17 años; ambos presentaban heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con los datos preliminares, el creador de contenido fue atacado en la calle Fray Juan de San Miguel, esquina con Anillo de Circunvalación, en la colonia La Quinta.

El adolescente, que pasaba por el lugar en ese momento, también fue alcanzado por los disparos.

Ambas víctimas recibieron auxilio y fueron trasladadas a un hospital local para su atención médica.

Antonio Castro, fue policía de Tránsito en la pasada administración municipal (2021-2024), de Ignacio Campos Equihua, y era el propietario de un negocio de venta de pollos rostizados.

A la par, realizaba transmisiones desde su fan page, desde donde criticaba la seguridad del entonces gobierno municipal de Carlos Manzo Rodríguez, y que tras el asesinato de este, actualmente es encabezado por Grecia Quiroz.

Los informes preliminares, señalan que creador de contenido, mejor conocido como Balam, se encuentra grave en un hospital de Uruapan; mientras que el estado de salud del adolescente, es reservado.

