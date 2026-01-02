Autoridades federales y estatales detuvieron en Michoacán a 16 personas, aseguraron nueve armas de fuego, 19 cargadores, mil 635 cartuchos y ocho vehículos.

El Gabinete de seguridad informó que estas acciones forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Indicó que se realizaron reconocimientos a pie, patrullajes y labores de proximidad social en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Cotija, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Morelia, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Parácuaro, Peribán, San Lorenzo, Tepalcatepec, Tzintzuntzan, Tingambato, Uruapan y Zamora.

Armas aseguradas como parte del Plan Michoacán que hasta ahora dejó otros 16 detenidos con armas y vehículos en la entidad (02/01/2026). Foto: Especial

Además de visitas a empacadoras e industrias cítricas, con el objetivo de brindar seguridad y generar confianza entre trabajadores y productores.

Suman más de 300 detenidos en Michoacán

Del 10 de noviembre de 2025 al 1 de enero de 2026, se han detenido a 307 personas, así como el aseguramiento de 159 armas de fuego, 13 mil 397 cartuchos, 636 cargadores, 252 vehículos, 190 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 79 kilos de marihuana, 766 kilos de metanfetamina, 28 mil 809 litros y 15 mil 309 kilos de sustancias químicas, la inhabilitación de 19 campamentos y 45 tomas clandestinas.

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a fin de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

En estos eventos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), así como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE).

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso con la población de Michoacán para preservar la paz pública y el fortalecimiento de la seguridad.

