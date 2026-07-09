Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó si Ken Salazar mintió sobre el caso de Ismael El Mayo Zambada, el exembajador de Estados Unidos en México respondió que comunicó al gobierno federal que no fue una operación estadounidense.

En sus redes sociales, Salazar dijo que en su momento, junto al fiscal Merrick Garland, comunicó de las detenciones de El Mayo y de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo.

“La presidenta Claudia Sheinbaum ha preguntado: ¿Quién dijo la verdad? Permítanme responder con claridad: el fiscal general Merrick Garland y yo comunicamos al gobierno mexicano, tanto en nuestras declaraciones públicas como el 25 y 26 de julio de 2024, las detenciones de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán.

“Comunicamos al gobierno mexicano que no se trataba de nuestro avión, ni de nuestro piloto, ni de nuestra operación. La verdad es la verdad”, publicó.

En entrevista con N+ Univision, Ken Salazar defendió que EU no tuvo que ver en la detención de Zambada y alegó que si el avión en el que se produjo el traslado está siendo exhibido en un museo en Nuevo México, es “porque está de este lado, está confiscado”.

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