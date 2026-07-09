En medio del debate por la salida de México de la Colección Gelman, otro caso sobre exportación definitiva de una obra de Frida Kahlo llama la atención en la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN), que ayer asumió, por mayoría, la competencia para resolver este caso.

Se trata de Autorretrato con medallón, una pintura al óleo que hizo Kahlo en 1948 y que pertenece a la institución bancaria Ve por más (Bx+), que interpuso una demanda de amparo en 2023 luego que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) negara su exportación definitiva bajo el argumento de que en la Declaratoria de Monumento Artístico de Kahlo se establece que están prohibidas las exportaciones de su obra. Esta declaratoria resultó de un decreto presidencial de 1984, por Miguel de la Madrid. Sin embargo, la razón para impugnar la negativa del INBAL es que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos sí permite la exportación definitiva de monumentos artísticos de propiedad particular, como indica su Artículo 16.

Se solicitó la revisión de cómo la declaratoria “excede” a lo previsto en la Ley Federal, lo que la SCJN aceptó en su competencia.

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Ayer, durante la sesión del pleno, el ministro Giovanni Figueroa Mejía declaró que este caso tiene el potencial de permitir a la Suprema Corte pronunciarse en casos sobre “el derecho a la cultura frente al derecho de propiedad”.

“Me parece de suma importancia que podamos verificar si esa disposición contraviene lo dispuesto en el Artículo 16 de la Ley Federal sobre Monumentos (…). Por estas razones que involucran el posicionamiento de esta Suprema Corte frente a derechos culturales en materia de jerarquía normativa, votaré a favor de reasumir la competencia”, dijo.

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El ministro Arístides Guerrero García declaró en la sesión que “el núcleo del conflicto consiste en determinar si el artículo sexto del decreto de 1984, al prohibir la exportación de obra de Frida Kahlo, introduce una restricción que no se encuentra prevista en el artículo 16 de la Ley Federal sobre Monumentos, el cual sí permite dicha exportación tratándose de bienes de propiedad particular y de esta manera llegar a una definición constitucional”.

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En Autorretrato con medallón, Kahlo se pinta con lágrimas en su rostro y porta un traje de Tehuana. El Museo Frida Kahlo, en una publicación de 2023, indicó que la artista era capaz de transformar la moda en una “declaración de empoderamiento”.

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“Adoptó este estilo poderoso, seleccionando cuidadosamente cada prenda y accesorio, desde coloridas flores en su cabello hasta las delicadas sedas y encajes en sus faldas y blusas. Frida fusionó su mexicanidad y sus discapacidad en un estilo ingenioso y práctico. Creó una identidad visual que le permitió destacarse en el ambiente del arte, en una época en la que las mujeres artistas luchaban por ser reconocidas por sus propios méritos”.

Implicaciones sobre Colección Gelman

Apenas la semana pasada se dio a conocer que algunos miembros del grupo “Defensa de la Colección Gelman” interpusieron demandas de amparo contra el convenio que hizo INBAL con la familia Zambrano (dueña de la colección) y Fundación Santander para exportar obras a España, incluyendo piezas de Kahlo. El argumento de los demandantes es que el convenio tiene vicios al agrupar todas las obras de varios artistas, sin considerar que hay diferencias entre sus declaratorias, como es el caso de la de Kahlo al ser la única a la que se prohíbe la exportación definitiva.

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Ante la noticia de la SCJN, Eduardo Pizarro uno de los abogados sobre el amparo de la Colección Gelman aclara que son casos distintos, que es “coyuntural y una coincidencia”.

“Están tratando de quitarle la restricción, va contra el decreto (de 1984). Nosotros estamos impugnando, dentro de este marco que regula la exportación y la protección de este patrimonio, que se cumpla con la ley”, explica.

Que el caso de Ve por más llegara a la SCJN y lo que ahí se resuelva, dice Pizarro, no tendrá implicaciones en el caso de la Colección Gelman: “Va a tener efectos particulares con respecto a esa obra de esa demanda, no tiene que ver con lo nuestro, pero está haciendo ruido en este contexto”, concluye.

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