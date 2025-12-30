La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió un alertamiento a unidades de Protección Civil en seis estados, para que autoridades implementen acciones preventivas de protección a la población por el robo de un cilindro con gas cloro.

La SSPC, encabezada por Omar García Harfuch, detalló que la alerta está dirigida a los estados de Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero, debido a que el gas cloro tiene un nivel de toxicidad alto y puede ser fatal se inhala o se absorbe por la piel.

A la vez, informó que el cilindro con gas cloro es propiedad del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) del municipio de Morelia, Michoacán, mismo que fue sustraído del pozo “El Retiro”, ubicado en la colonia Dr. Miguel Silva González, del mismo municipio.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad en un comunicado, las características del cilindro son las siguientes:

Capacidad de 68 kilogramos.

Color gris aluminio, utilizado en el proceso de potabilización del agua, con número de serie 7107830Y.

Nivel de contenido aproximado del 50% de su capacidad total.

SSPC implementa medidas para localización del cilindro

La entidad gubernamental indicó que, para su localización, se han implementado las siguientes medidas:

Policía estatal y municipal realizan recorridos por chatarreras, baldíos y negocios donde pudiera comercializarse el producto o el material del cilindro.

y realizan recorridos por chatarreras, baldíos y negocios donde pudiera comercializarse el producto o el material del cilindro. La Guardia Nacional apoyará en revisiones de carreteras que cruzan por la entidad.

apoyará en revisiones de carreteras que cruzan por la entidad. Notificaciones a través de correo electrónico a las Unidades de Protección Civil de las Entidades Federativas donde podría llegar a localizarse el cilindro.

de las Entidades Federativas donde podría llegar a localizarse el cilindro. Difusión de las características del cilindro sustraído a través de medios de comunicación y redes sociales, así como de los números telefónicos de emergencia.

La SSPC exhortó a las unidades de Protección Civil estatales a solicitar a la ciudadanía que, en caso de localizar el cilindro, no lo manipule, se aleje de inmediato del mismo y dé aviso a las autoridades.

Asimismo, notificar del hallazgo al número de emergencias 911 o a los siguientes números:

Coordinación Estatal de Protección Civil y Bomberos de Morelia: 443 369 7221

Ing. Rogelio Ortiz Chávez, Supervisor de Cloración OOAPAS: 44 32 77 00 89

Dr. Francisco Ung Medina, Departamento de Potabilización Ooapas: 44 32 30 15 78

Protección Civil alerta por efectos adversos potenciales para la salud

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) indicó que el cilindro de gas se encontraba al 50% de su capacidad y advirtió sobre los efectos potenciales a la salud:

La CNPC explicó que en apariencia es un gas de color amarillo cenizo, venenoso y material comburente. La sustancia, agregó, puede absorberse a través del cuerpo por inhalación. Alertó que es corrosiva a ojos, piel y tracto respiratorio, por lo que la inhalación causa edema pulmonar.

Debido a la evaporación rápida del líquido, puede provocar quemaduras en el área de contacto. La exposición extrema puede ocasionar la muerte y señaló que los efectos pueden ser retardados.

Protección Civil también mencionó posibles efectos crónicos, ya que puede causar erosión de los dientes, así como efectos sobre los tejidos y pulmones, como posible bronquitis.

