Este martes, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados dio a conocer el fallecimiento del exgobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, a los 75 años de edad.

A través de redes sociales, el PAN en la Cámara baja compartió la esquela y lamentó el fallecimiento de Barrio Terrazas.

También envió sus condolencias a los familiares del exgobernador.

Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua. Foto: especial

¿Quién era Francisco Barrio Terrazas?

Francisco Barrio Terrazas nació el 25 de noviembre de 1950 en Chihuahua, Chihuahua, era licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), Maestro en Administración de Empresas por la misma Universidad y fungió como gobernador de su estado natal de 1992 a 1998.

En el sector de la representación empresarial fue Presidente del Centro Empresarial de 1981 a 1983 y Presidente del Centro Patronal de Ciudad Juárez, en el mismo periodo.

Desde enero de 1982 era militante del PAN y tuvo el cargo de Presidente Municipal de Ciudad Juárez de 1983 a 1986.

Fue Secretario de Acción Política en el Comité Estatal del PAN en 1987 y hasta 1988.

En 1998 fue Consejero Nacional del partido blanquiazul.

apr