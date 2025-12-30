El año 2025 cierra con personajes controvertidos intocables por el régimen de Morena, a pesar de ser figuras que estuvieron en el centro de la polémica o por estar señalados o denunciados por su presunta responsabilidad o involucramiento en actos ilegales o por ser atrapados en conductas que contradicen los valores que impulsa la llamada Cuarta Transformación.

Uno de los actores políticos más relevantes que han estado en el ojo del huracán durante este año es el líder del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Adán Augusto López, luego de la aprehensión de Hernán Bermúdez Requena, presunto dirigente del grupo criminal de La Barredora, a quien designó en 2019 como su secretario de Seguridad Pública cuando fue gobernador de Tabasco.

Aunque existen denuncias penales contra López Hernández, no hay una sola imputación formal de las autoridades contra el líder parlamentario, quien ni siquiera ha sido llamado a declarar por la Fiscalía de Justicia del Estado de Tabasco o por la Fiscalía General de la República (FGR).

Uno de los casos más escandalosos en este sexenio es el del huachicol fiscal (contrabando de combustible), en el que se descubrió un esquema para traficar gasolina en grandes embarcaciones simulando que son lubricantes para evadir el pago de impuestos.

En marzo de este año, en un operativo realizado por el gabinete de seguridad del gobierno federal, se decomisaron 10 millones de litros de combustible y seis meses después, en septiembre, fueron detenidas 14 personas por este delito, incluido Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda. Su hermano Fernando Farías Laguna tiene orden de aprehensión, pero no ha sido detenido y en octubre pasado pagó una fianza para evitar su captura.

Nula austeridad

Los hijos mayores del expresidente Andrés Manuel López Obrador también han estado envueltos en el escándalo por supuestamente beneficiarse con la licitación de obras, al adjudicar contratos a personajes cercanos.

En julio pasado, llamó la atención la ausencia de Andrés Manuel López Beltrán en la Asamblea Nacional de Morena. Días después, se conoció que el hijo del expresidente se encontraba de vacaciones en Japón, donde se hospedó a todo lujo en el hotel The Okura Tokyo, con un gasto de 177 mil pesos, junto con Daniel Asaf, jefe de la ayudantía del expresidente de la República.

Mientras que el hijo mayor del expresidente López Obrador, José Ramón, también ha estado en el centro de la polémica por su estilo de vida nada austero, a pesar de que no se le conoce un empleo estable que le brinde ingresos abundantes. Recientemente fue captado en video al salir de la tienda italiana Loro Piana, en Houston, Texas, una de las más costosas del mundo.

Si de escándalos se habla, el senador Gerardo Fernández Noroña no se queda atrás. El morenista pasó de ser un férreo crítico de los abusos, los excesos y la corrupción de los funcionarios del gobierno a un amante de los viajes al extranjero.

Fernández Noroña salió varias veces del país durante su presidencia en el Senado de la República y lo hizo a todo lujo, pese a que su partido, Morena, impuso a sus militantes la obligación de ser austeros.

Sin embargo, el escándalo mayor de Fernández Noroña tiene que ver con el crédito hipotecario que supuestamente le otorgó alguna institución financiera para adquirir una casona de 12 millones de pesos en el Pueblo Mágico de Tepoztlán, en Morelos.

Otro intocable resultó ser el diputado Cuauhtémoc Blanco. El exfutbolista libró el desafuero con el arropo de diputadas de Morena y sus aliados, pese a que fue señalado de delitos sexuales. Incluso, mientras se discutía en comisiones la polémica Ley de Aguas, el exgobernador de Morelos pasó asistencia vía remota desde un partido de pádel.

El caso más reciente es el del diputado federal Pedro Haces Barba, dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Hace unas semanas, fue detenido Édgar “N”, alias Limones, en Durango, secretario de Organización de la CATEM en ese estado, acusado de extorsionar y dirigir al grupo criminal de Los Cabrera.

Haces Barba negó que esta persona pertenezca a la confederación, pese a las fotografías que muestran al detenido portando vestimenta con las siglas de la CATEM.

También gobernadores estuvieron en el huracán

No sólo integrantes del Legislativo o funcionarios de Morena estuvieron en el ojo del huracán en 2025. Varios gobernadores y exgobernadores de filiación morenista destacaron por mantenerse en el cargo y conservar su buena estrella pese a la polémica de sus gestiones.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, también ha sido criticado por presuntamente permitir que integrantes de su familia se beneficien con el tráfico de influencias y hagan negocios al amparo del poder.

Según versiones periodísticas, Fernando Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, involucrado en el escándalo del huachicol fiscal, es socio de Alfonso Durazo Chávez, hijo del mandatario estatal.

Durazo Chávez y dos funcionarios de dicha administración estatal estarían ligados con una de las compañías investigadas por la Fiscalía General de la República por el tráfico ilegal de combustibles.

El gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, es otro de los intocables de la Cuarta Transformación, pese a señalamientos que lo relacionan en el caso del secuestro del líder criminal Ismael El Mayo Zambada y el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y exalcalde de Culiacán, Héctor Cuén Ojeda, ocurridos el 25 de julio de 2024.

Desde ese polémico asunto, Sinaloa se ha sumido en una espiral de violencia que ha rebasado a la autoridad estatal.

Hasta ahora, el gobernador sí ha sido interrogado por las autoridades responsables de la investigación del caso, pero no se le ha fincado ninguna acusación en su contra. Tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum han expresado su respaldo a Rubén Rocha.

Este año, fue objeto de críticas la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien en agosto pasado, sin dar explicaciones, el gobierno de Estados Unidos le retiró su visa. Ello, en medio de la presión que el gobierno de Trump realizó contra nuestro país por el presunto involucramiento de políticos mexicanos con el crimen.

Alfonso Durazo, Rutilio Escandón, Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar Ávila. Fotos: Archivo / EL UNIVERSAL

Uno de los exgobernadores intocables es el de Chiapas, Rutilio Escandón, quien fue designado por el gobierno de México cónsul en Miami.

Quien fuera gobernador interino de esa entidad Willy Ochoa Gallegos lo acusó de, al menos, omisión frente a la actividad de la organización delictiva de La Barredora en el norte y oriente del estado.

Ochoa aseguró que ese grupo criminal operó en Chiapas desde 2019 y durante todo el sexenio de Rutilio Escandón.

En junio, el periodista Jorge González Valdez, director del medio digital Tribuna, fue vinculado a proceso por haber cometido presuntamente los delitos de incitación al odio y a la violencia en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.

Además, se ordenó el cierre del portal, prohibió a González ejercer el periodismo durante dos años, y se impuso una indemnización de dos millones de pesos por daño moral al director de Comunicación Social del estado.

Un mes después, la jueza de Control interina del Sistema Penal Oral y Acusatorio de la entidad, Ana Marlene Huítz May, ordenó establecer un censor judicial para revisar las publicaciones del medio y del periodista.

En julio, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, fue blanco de críticas después de que, tras la muerte de la maestra jubilada y taxista, Irma Hernández, quien fue secuestrada y torturada por un grupo armado identificado como La Mafia Veracruzana, afirmó que había fallecido por un infarto.

En diciembre fue criticada por la detención del reportero de nota roja, Rafael León Segovia, quien fue acusado por la fiscalía de Veracruz de terrorismo.