Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (), presentó el Plan de Justicia para Cananea, y destacó el fin de la huelga y los daños derivados del derrame del río Sonora.

“Hay que decir que el fue firme en la exigencia hacia Grupo México por incumplimiento de una serie de condicionantes para llegar un buen acuerdo”, enfatizó al indicar que “es un día histórico” porque terminan 18 años de lucha.

“Un primer avance de las acciones coordinadas por el Gobierno de México logra finalizar la huelga de Cananea, alcanzando, por fin, la justicia social para los mineros.

“Paralelamente, al iniciar los trabajos para atender el medio ambiente y la salud, también se da respuesta a la justa demanda del pueblo y las comunidades aledañas al río Sonora”, destacó en Hermosillo, junto al gobernador Alfonso Durazo y ante los trabajadores mineros.

Recordó que el Plan de Justicia para Cananea inició en julio de 2021, a iniciativa del expresidente , “quien reconoció la deuda histórica con este pueblo, y en consecuencia puso en marcha una Estrategia Integral de Restitución de la Justicia para Cananea”.

En seguimiento a una “añeja demanda social”, Rodríguez dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó comenzar las negociaciones con Grupo México y todas las instancias involucradas.

Agregó que también se da atención a los trabajadores, a las viudas y a sus familias, además que se fortalecen las acciones de restauración ambiental, saneamiento del agua y mejoramiento de los servicios de salud.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, presentó el Plan de Justicia para Cananea este martes 23 de diciembre de 2025. Foto: Especial
Segob presenta logros

Ros Icela Rodríguez explicó que se logró un fondo de recursos, con una aportación del 70.14% por parte de Grupo México; del 21.7%, del Gobierno de México; y 8% del estado de Sonora para desarrollar un Plan Integral de Justicia Ambiental y Justicia Social.

Expuso que el acuerdo contempla la participación de Grupo México con mil 500 millones de pesos, a los que se suman 59 millones depositados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2018 y 2019.

La titular de la Segob comentó que el Gobierno federal aportó 483.6 millones de pesos, y el estado de Sonora contribuyó con 180 millones de pesos.

“En total se invertirán 2 mil 222.6 millones de pesos en un Plan que contempla que los trabajadores mineros o sus viudas reciban directamente el recurso, sin intervención de nadie”, refirió.

También que la Secretaría de Medio Ambiente realice acciones de justicia ambiental en beneficio de los habitantes de Sonora; que se construyan 16 plantas potabilizadoras por parte de Conagua y se adecuan otras existentes; que se realice el equipamiento y la operación de un laboratorio regional de calidad del agua; que se establezcan estaciones de monitoreo de la calidad del agua, en río Sonora.

Además, que se construya el Hospital Regional de Ures, con 60 camas; 21 consultorios de especialidad, un centro para la salud renal, así como un laboratorio especializado de metales pesados y toxicología, así como el mejoramiento de la infraestructura del .

“Como gobierno de la Transformación escuchamos y atendimos las voces para avanzar en la resolución de uno de los conflictos laborales más largos de los que se tiene registro en México.

“Ha sido un gran esfuerzo, con resistencias, pero también con apertura y cooperación de todas las partes”, expresó al reconocer el impulso y “buena voluntad” de la presidenta Sheinbaum.

